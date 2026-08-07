Δανάη Μπάρκα: Απαντά στα σχόλια περί πλαστικής επέμβασης – «Η αλήθεια είναι ότι μόνο έτσι συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης»

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Έχει, πολλάκις, δηλώσει ότι τα αρνητικά σχόλια δεν την επηρεάζουν, επιλέγοντας να τα προσπερνά. Όχι, μάλλον, αυτή τη φορά, όμως, που θέλησε να δώσει την απάντησή της δημοσίως.

Ο λόγος για τη Δανάη Μπάρκα η οποία δέχτηκε σχόλιο ότι έχει κάνει πλαστική επέμβαση. Με αυτοσαρκαστική διάθεση, η ηθοποιός δεν δίστασε να απαντήσει και μάλιστα, τρολάροντας…

«Η πλαστική δυστυχώς φαίνεται» σχόλιασε ένας από τους followers μετά την ανανέωση που έκανε στην εμφάνισή της, υιοθετώντας στα μαλλιά της ένα κοντό καρέ.

«Χαχαχα, το ωραιότερο σχόλιο που είδα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο με πλαστικές συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης» απάντησε η ίδια με μπόλικη διάθεση χιούμορ, κοινοποιώντας μάλιστα τον διάλογο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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