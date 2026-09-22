Πρώην συνεργάτης της γιατρού στο Κολωνάκι: «Ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, την έχω δει να παλεύει 3 ώρες για να βρει μια φλέβα»

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«Από την εμπειρία που είχα μαζί της, ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, γιατί ήταν πραγματικά στον κόσμο της».

Με αυτή τη χαρακτηριστική δήλωση, πρώην συνεργάτης της γιατρού που συνδέεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη περιγράφει τη δική του εμπειρία από τη συνεργασία τους, καταθέτοντας σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις στο ιατρείο της.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, συνεργάστηκε με τη συγκεκριμένη γιατρό για αρκετό χρονικό διάστημα και υποστήριξε ότι πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της για τουλάχιστον τρία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την αρχική περίοδο υπήρχε στο πλευρό της και γιατρός αναισθησιολόγος.

«Από την εμπειρία που είχα μαζί της, ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, γιατί ήταν πραγματικά στον κόσμο της. Δεν συνειδητοποιούσε καν τι έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην συνεργάτης της υποστήριξε ακόμη ότι όσα βλέπουν το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας ανταποκρίνονται, κατά την άποψή του, στην πραγματικότητα. Παράλληλα, έκανε λόγο για περιστατικά κατά τα οποία, όπως ισχυρίζεται, η γιατρός δυσκολευόταν ιδιαίτερα να εντοπίσει φλέβα ασθενούς.

«Έχει τύχει μπροστά μου να ψάχνει φλέβα σε άνθρωπο 3-4 ώρες και να μην τα καταφέρνει», είπε, προσθέτοντας ότι σε μία περίπτωση συνεργάτης της φέρεται να της ζήτησε να σταματήσει την προσπάθεια και να ζητήσει από τον άνθρωπο να επιστρέψει άλλη ημέρα.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η απάντηση που φέρεται να έδωσε τότε ήταν: «Αν φύγει τώρα, θα χάσω τα λεφτά».

Ο πρώην συνεργάτης περιέγραψε, τέλος, ακόμη ένα περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η γιατρός προσπάθησε επανειλημμένα να κάνει φλεβοκέντηση σε γυναίκα, ενώ το σχετικό μηχάνημα προειδοποιούσε συνεχώς λόγω ανεπαρκούς ροής.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες του πρώην συνεργάτη και παρουσιάστηκαν τηλεοπτικά ως μέρος της διερεύνησης της υπόθεσης.

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