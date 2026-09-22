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22.09.2026 12:24

Γιώργος Σαμπάνης: Ξέσπασε σε δάκρυα για τον Μαζωνάκη – «Όσα τραγούδια τού έγραψα, παρουσιάζουν τον ίδιο» (Video)

22.09.2026 12:24
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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Σαμπάνης αναφερόμενος τόσο στη φιλική σχέση που είχαν αναπτύξει οι δυο τους όσο και στις συνεργασίες τους.

«Όσα τραγούδια του έγραψα, παρουσιάζουν τον ίδιο» τόνισε, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους συνεργάστηκαν σε 22 τραγούδια. Μιλώντας για το τα;λέντο του αλλά και για τον άνθρωπο Μαζωνάκη, ο Γιώργος Σαμπάνης ξεσπά σε δάκρυα, μη μπορώντας να διαχειριστεί την έντονη φόρτιση από την πρόσφατη απώλεια του καλλιτέχνη.

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη προλάβαμε να κάνουμε 22 τραγούδια. Ήταν ένα πλάσμα που είχε τα στοιχεία για να φτιάξει ένα μουσικό πλανήτη, με σπάνια χροιά. Ποτέ δεν τραγούδησε τραγούδια που δεν ήθελε να πει. Όσα τραγούδια του έγραψα, παρουσιάζουν τον ίδιο. Ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα. Μου αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου. Ακόμα κι αν σκεφτώ την προσωπικότητά του και γράψω ένα τραγούδι, αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να το τραγουδήσει» ανέφερε αρχικά.

«Ο Γιώργος “έφυγε” νωρίς για τους ανθρώπους, πίστευε πολύ και έκανε προσπάθεια με τον εαυτό του. Έχω τραγούδια στο συρτάρι που θα μπορούσε να ερμηνεύσει ο Γιώργος και να κάνει επιτυχία για τέσσερις ζωές. Κάποια από αυτά δεν θα τα δώσω σε άλλον» είπε κλείνοντας, εμφανώς συγκινημένος.

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