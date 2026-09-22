search
ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 13:50
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2026 13:00

Αχάμπαρος ο Καλλιάνος: Συνεχίζει να αποκαλεί «Σκόπια» τη Βόρεια Μακεδονία

22.09.2026 13:00
kallianos_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Βλέποντας την αλλαγή του καιρού έπεσε τυχαία το μάτι μας πάνω στην πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου χθες όπου ανάρτησε και έναν χάρτη με τις βροχές.

Εκεί οι πιο παρατηρητικοί θα πρόσεξαν ότι – εσκεμμένα προφανώς – έκανε ένα ατόπημα το οποίο βέβαια γίνεται αρεστό στα πιο δεξιά ακροατήρια.

Στον χάρτη, στον οποίο παρουσιάζει σχεδόν όλα τα βαλκάνια, γράφει όλες τις χώρες με την ονομασία τους, εκτός από μία, τη Βόρεια Μακεδονία, την οποία αναγράφει ως… Σκόπια, την πρωτεύουσα δηλαδή, που καμια 20ετια πίσω χρησιμοποιούνταν κατά κόρον ως η ονομασία της γειτονικής χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Καλλιάνος, όταν είχε υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών είχε πει ότι θα συνέχιζε να αποκαλεί «Σκόπια» τη γείτονα χώρα. Ωστόσο, από τότε έχουν περάσει 8 χρόνια, η νυν κυβέρνηση της ΝΔ έκανε την… αναμενόμενη αναστροφή και – έστω και με… γκρίνιες – αποδέχθηκε τη συμφωνία και γενικώς τηρεί χαμηλούς τόνους για το θέμα.

Οπότε ο Καλλιάνος είναι μάλλον… φάουλ, αν και, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, δεν αναμένεται να του τραβήξει κάποιος το αυτί.

Διαβάστε επίσης

Και τέταρτος βουλευτής κοντά στη «Συμμαχία Ελλήνων»

Τον.. χαβά του ο Φλωρίδης: Η χώρα δεν πρέπει να μείνει ούτε ώρα ακυβέρνητη

Ο Σέρμπος επανεμφανίστηκε με… καρφιά για την εξωτερική πολιτική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
carbohydrates
ΥΓΕΙΑ

Οι συχνότεροι μύθοι για τους υδατάνθρακες και το σάκχαρο του αίματος

adv_new
ADVERTORIAL

«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

kinisi-34535
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε μπουλντόζα από νταλίκα στη Λεωφ. Βουλιαγμένης – Κλειστές δύο λωρίδες

gyniakoktonia-igoumenitsa-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα – Μέχρι και 8 φορές μαχαιρώθηκε πισώπλατα η Πηνελόπη – Προσπάθησε να αυτοκτονήσει ο δράστης

enopli_tourkia_sxoleio_ypoptos
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έντεκα οι τραυματίες μαθητές από την ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο, δύο σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθη 15χρονος (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

mazwnakis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής - σύμβουλος της οικογένειας - Σημάδια από βελόνες, κακώσεις και ισχαιμία του μυοκαρδίου

MixCollage-22-Sep-2026-01-45-AM-5323
ΚΑΛΧΑΣ

Ο μύθος της ΔΕΘ, το αγροτικό καμπανάκι για ΝΔ, οι εκπλήξεις στις λίστες Σαμαρά, η μάχη της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αθήνα και οι πράσινες ενοχλήσεις στο Ηράκλειο

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 13:48
carbohydrates
ΥΓΕΙΑ

Οι συχνότεροι μύθοι για τους υδατάνθρακες και το σάκχαρο του αίματος

adv_new
ADVERTORIAL

«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

kinisi-34535
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε μπουλντόζα από νταλίκα στη Λεωφ. Βουλιαγμένης – Κλειστές δύο λωρίδες

1 / 3