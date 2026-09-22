Αχάμπαρος ο Καλλιάνος: Συνεχίζει να αποκαλεί «Σκόπια» τη Βόρεια Μακεδονία

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Βλέποντας την αλλαγή του καιρού έπεσε τυχαία το μάτι μας πάνω στην πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου χθες όπου ανάρτησε και έναν χάρτη με τις βροχές.

Εκεί οι πιο παρατηρητικοί θα πρόσεξαν ότι – εσκεμμένα προφανώς – έκανε ένα ατόπημα το οποίο βέβαια γίνεται αρεστό στα πιο δεξιά ακροατήρια.

Στον χάρτη, στον οποίο παρουσιάζει σχεδόν όλα τα βαλκάνια, γράφει όλες τις χώρες με την ονομασία τους, εκτός από μία, τη Βόρεια Μακεδονία, την οποία αναγράφει ως… Σκόπια, την πρωτεύουσα δηλαδή, που καμια 20ετια πίσω χρησιμοποιούνταν κατά κόρον ως η ονομασία της γειτονικής χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Καλλιάνος, όταν είχε υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών είχε πει ότι θα συνέχιζε να αποκαλεί «Σκόπια» τη γείτονα χώρα. Ωστόσο, από τότε έχουν περάσει 8 χρόνια, η νυν κυβέρνηση της ΝΔ έκανε την… αναμενόμενη αναστροφή και – έστω και με… γκρίνιες – αποδέχθηκε τη συμφωνία και γενικώς τηρεί χαμηλούς τόνους για το θέμα.

Οπότε ο Καλλιάνος είναι μάλλον… φάουλ, αν και, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, δεν αναμένεται να του τραβήξει κάποιος το αυτί.

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