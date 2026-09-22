Ο Σέρμπος επανεμφανίστηκε με… καρφιά για την εξωτερική πολιτική

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Θυμάστε τον Σωτήρη Σέρμπο; Τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου που μεταγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ, διετέλεσε διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, διαφώνησε – δημοσίως – με τη «γραμμή» για Μαδούρο και Ιράν και πριν από λιγό καιρό παραιτήθηκε;

Ε, φαίνεται ότι δεν προτίθεται να μείνει σιωπηλός: αντιθέτως, με άρθρο του στα «Νέα» ο Σ. Σέρμπος φρόντισε να κάνει την επανεμφάνισή του και, μάλιστα, με αιχμές για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Πράγματι, ο Ερντογάν διαπραγματεύεται με ΗΠΑ και ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ, όχι με την Ελλάδα που δεν αντιμετωπίζει ως ίση – η διαφορά παίκτη από μη παίκτη στη Δύση φαίνεται εκεί: στον δεύτερο λένε τι πρέπει να γίνει· στον πρώτο ρωτούν “τι νομίζεις πώς πρέπει να κάνουμε;”».

Ωχ…

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