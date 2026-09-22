Ο Σέρμπος επανεμφανίστηκε με… καρφιά για την εξωτερική πολιτική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Θυμάστε τον Σωτήρη Σέρμπο; Τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου που μεταγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ, διετέλεσε διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, διαφώνησε – δημοσίως – με τη «γραμμή» για Μαδούρο και Ιράν και πριν από λιγό καιρό παραιτήθηκε;
Ε, φαίνεται ότι δεν προτίθεται να μείνει σιωπηλός: αντιθέτως, με άρθρο του στα «Νέα» ο Σ. Σέρμπος φρόντισε να κάνει την επανεμφάνισή του και, μάλιστα, με αιχμές για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.
Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Πράγματι, ο Ερντογάν διαπραγματεύεται με ΗΠΑ και ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ, όχι με την Ελλάδα που δεν αντιμετωπίζει ως ίση – η διαφορά παίκτη από μη παίκτη στη Δύση φαίνεται εκεί: στον δεύτερο λένε τι πρέπει να γίνει· στον πρώτο ρωτούν “τι νομίζεις πώς πρέπει να κάνουμε;”».
Ωχ…
Διαβάστε επίσης
Αμφίσημο το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, λέει η Ρόζα Βρεττού
Απρόοπτο στον αέρα για τον Σταύρο Παπασταύρου – Η πτήση του για Νέα Υόρκη άλλαξε προορισμό λόγω τεχνικού προβλήματος
Απλώνει και… μαζεύει ο Αυλωνίτης: Από τις «μετεκλογικές συνεργασίες» στην… πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.