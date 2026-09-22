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22.09.2026 09:05

Γιάννης Γιοκαρίνης για Μαζωνάκη: «Τον έφαγαν τον Γιώργο οι ανειδίκευτοι γιατροί» (Video)

22.09.2026 09:05
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Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Γιάννης Γιοκαρίνης, εκφράζοντας τη θλίψη και την οδύνη του για την τραγική απώλεια του καλλιτέχνη, στα 54 του χρόνια.

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ο τραγουδιστής εστίασε στις συνθήκες θανάτου και στους δύο γιατρούς που κατηγορούνται, υποστηρίζοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή εξαιτίας «ανειδίκευτων γιατρών».

«Τον έφαγαν τον Γιώργο, τον έφαγαν τον Γιώργο δυστυχώς παιδιά. Ποιοι; Οι καλαμπορτζήδες γιατροί. Τι θα πει καλαμπούρτζης; Είναι ισπανικά, δεν τα ξέρουν πολύ καλά αυτά εδώ στην Ελλάδα. Σημαίνει ανειδίκευτος. Το πιστεύω ότι τον έφαγαν, γιατί ποιος δεν το πιστεύει; Ας έρθει να μου εμένα ποιος δεν το πιστεύει. Με έχει σοκάρει γιατί έφυγε ένα πολύ καλό παιδί και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον ξέρω πολύ καλά από μικρό, στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε. Η οικογένεια, είναι οικογένεια. Ό,τι και να έχει λεχθεί και ακουστεί η οικογένεια, είναι οικογένεια, πονάει. Δεν μπορεί να μην πονέσει αυτή η μάνα που έχει κάνει αυτό το παιδί, και αυτός ο πατέρας. Και οι αδερφές έχουν το ίδιο αίμα, πονάνε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Ήταν αφορμή ο Γιώργος να φανούν όλοι αυτοί που κονομάνε στην πλάτη μας. Ανησυχώ και φοβάμαι ότι και ο Γιώργος ο ίδιος δεν είχε γνώση γι’ αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Δηλαδή ποιος θα πήγαινε εκεί μέσα εάν ήξερε ότι θα πεθάνει;» πρόσθεσε.

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