Περικλής Λιανός: «Όταν ακυρώνεται η παράσταση λόγω έλλειψης κόσμου, είναι ο εφιάλτης μου – Το παίρνω προσωπικά και καταρρέω»

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Έναν από τους μεγαλύτερους φόβους που μπορεί να βιώσει επαγγελματικά εκμυστηρεύτηκε ο Περικλής Λιανός, αποκαλύπτοντας ότι η χαμηλή προσέλευση στο θέατρο, όπως και η ακύρωση παράστασης λόγω έλλεψης κοινού είναι κάτι που τον επηρεάζει βαθιά.

Θυμήθηκε, μάλιστα, μια χαρακτηριστική στιγμή το 2016, όταν στην παράσταση εμφανίστηκαν μόλις έξι θεατές, με την παραγωγή να αποφασίζει τότε να την ακυρώσει και τον ίδιο να νιώθει σαν «να τον είχαν μαχαιρώσει», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ερωτηθείς αν έχει παίξει ποτέ σε άδειο θέατρο, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι το να εμφανίζονται λίγα άτομα σε μια παράσταση, τον επηρεάζει βαθιά, καθώς το εκλαμβάνει ως προσωπική απόρριψη

«Όταν έχουμε λίγο κόσμο ή όταν ακυρώνεται η παράσταση λόγω έλλειψης κόσμου, που δυστυχώς έχει συμβεί, είναι ο εφιάλτης μου. Νιώθω σαν να με μαχαιρώνουν, ακυρώνομαι. Το παίρνω προσωπικά και καταρρέω. Πριν χρόνια, το 2016, έπαιζα στο Αγγέλων Βήμα τον “Άνθρωπο στη σοφίτα” αλλά, λόγω των επεισοδίων στις 6 Δεκέμβρη, ήρθαν μόνο έξι άτομα και η παραγωγός θεώρησε πως πρέπει να ακυρωθεί η παράσταση. Πήγαινα στο αυτοκίνητο σαν να με είχαν μαχαιρώσει» τόνισε.

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