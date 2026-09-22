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22.09.2026 09:00

Maersk και Anemoi βάζουν «πανιά» στα containerships για χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές άνθρακα διεθνώς

22.09.2026 09:00
maersk container 660- new

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Στην αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στρέφεται η Maersk, προχωρώντας σε συνεργασία με τη βρετανική Anemoi Marine Technologies για την εγκατάσταση συστήματος Rotor Sail σε containership του στόλου της.

Το σύστημα θα τοποθετηθεί σε πλοίο κλάσης Maersk Lima, χωρητικότητας 8.700 TEU, με την εγκατάσταση να προγραμματίζεται για τα μέσα του 2027. Θα ακολουθήσουν δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, κατά τη διάρκεια δρομολογίων στον Βόρειο και τον Νότιο Ατλαντικό.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά των containerships, καθώς η Maersk επιδιώκει να διαπιστώσει στην πράξη κατά πόσο η τεχνολογία αιολικής υποβοήθησης μπορεί να ενταχθεί ευρύτερα στον στόλο της και να περιορίσει τόσο το ενεργειακό κόστος όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων.

Η Anemoi αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την παράδοση ενός Rotor Sail διαμέτρου 5 μέτρων και ύψους 35 μέτρων, καθώς και την τεχνική υποστήριξη για την προσαρμογή του στα υφιστάμενα συστήματα του πλοίου.

Τα Rotor Sails λειτουργούν αξιοποιώντας την αεροδυναμική άνωση που δημιουργείται από τον άνεμο, προσφέροντας πρόσθετη ώση στο πλοίο και περιορίζοντας την ισχύ που απαιτείται από τις κύριες μηχανές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συμφωνία, κάθε εφαρμογή μπορεί, υπό κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, να εξοικονομεί περίπου έναν τόνο καυσίμου ημερησίως, περιορίζοντας παράλληλα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου τρεις τόνους την ημέρα.

Η Anemoi έχει ήδη εφαρμόσει την τεχνολογία σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων, μεταξύ των οποίων bulk carriers. Η συνεργασία με τη Maersk διευρύνει πλέον το πεδίο εφαρμογής της στα containerships, τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών.

Για τη Maersk, το συγκεκριμένο project λειτουργεί ουσιαστικά ως δοκιμή σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες. Ο επικεφαλής Τεχνολογίας Στόλου της εταιρείας, Ole Graa Jakobsen, ανέφερε ότι η αιολική υποβοήθηση συγκαταλέγεται στις τεχνολογίες που εξετάζονται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πλοίων, με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση να προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης της καταλληλότητάς της για ευρύτερη χρήση στον στόλο.

Από την πλευρά της Anemoi, η διευθύνουσα σύμβουλος Clare Urmston σημείωσε ότι η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση της αιολικής υποβοήθησης στη ναυτιλία.

Η δοκιμή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ναυτιλιακός κλάδος αναζητεί συνδυασμό τεχνολογιών και νέων καυσίμων για τον περιορισμό των εκπομπών, υπό την πίεση και των διεθνών στόχων απανθρακοποίησης με ορίζοντα τα μέσα του αιώνα.

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