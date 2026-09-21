ΙΟΝ: Στο Μεξικό με νέα κοινοπραξία και επενδύσεις 140 εκατ. ευρώ στην ελληνική παραγωγή τώρα

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Νέο κεφάλαιο στη διεθνή ανάπτυξη της ΙΟΝ ανοίγει ο όμιλος Bespoke του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο το Μεξικό και, μέσω αυτού, τις μεγάλες αγορές της αμερικανικής ηπείρου.

Η ΙΟΝ έχει υπογράψει συμφωνία για τη δημιουργία κοινοπραξίας στο Μεξικό, στην οποία θα συμμετέχει με ποσοστό 35%. Αντικείμενο του νέου σχήματος θα είναι η εμπορία και διανομή προϊόντων γκοφρέτας, με στόχο όχι μόνο την αγορά του Μεξικού, αλλά και τη Λατινική και Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, η ελληνική εταιρεία θα μεταφέρει παραγωγική τεχνογνωσία στον τοπικό εταίρο. Η έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων στο Μεξικό.

Η κίνηση έρχεται να προστεθεί στην ανάπτυξη της Bespoke USA, όπου συνεχίζονται οι επενδύσεις για την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην αμερικανική αγορά.

Την ίδια ώρα, σημαντικά κεφάλαια κατευθύνονται και στην Ελλάδα. Η ΙΟΝ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει νέα παραγωγική μονάδα στη Στυλίδα και επέκταση της υφιστάμενης μονάδας στην Άρτα. Επενδύσεις πραγματοποιεί και η Λάβδας, με νέο εργοστάσιο στη Γαστούνη, νέες γραμμές παραγωγής και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της Bespoke. Τον Φεβρουάριο η Αμβροσία απέκτησε το 70% της 3P Salads, ενώ το 2025 η ΙΟΝ είχε αποκτήσει την Interion EAD, προσθέτοντας στον όμιλο την πραλίνα NuCrema.

Τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν επίσης την αλλαγή κλίμακας: ο κύκλος εργασιών της Bespoke ανήλθε το 2025 στα 272,9 εκατ. ευρώ, από περίπου 198 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA έφθασαν τα 27,1 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ το 2024.

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