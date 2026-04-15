Νομοσχέδιο για ΑΠΕ: Ενστάσεις από την Ένωση για την Αιολική Ενέργεια – Λάθος οι χρόνοι αδειοδότησης, απουσία μέτρων εφαρμογής

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας εγείρει σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Ενέργειας επιχειρεί να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/2413, (ΕΛΕΤΑΕΝ) με το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ΑΠΕ.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ασκεί αυστηρή κριτική υπογραμμίζοντας ότι στο νομοσχέδιο δεν έχουν ενσωματωθεί μερικές από τις σημαντικότερες διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας, μια διάταξη έχει μεταφερθεί λανθασμένα ενώ οι διατάξεις που καθορίζουν τους χρόνους αδειοδότησης των ΑΠΕ απλώς μεταφράστηκαν χωρίς ουσιαστική ενσωμάτωση με συγκεκριμένα μέτρα πρακτικής εφαρμογής.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι διατάξεις να μην φέρουν αποτέλεσμα στην πράξη.

Οι διατάξεις της Οδηγίας που δεν ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, στο νομοσχέδιο, η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε στις 14 Απριλίου, δεν ενσωματώθηκαν από την ευρωπαϊκή Οδηγία τα εξής:

– Οι διατάξεις για το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Σύμφωνα με την Οδηγία, τα έργα ΑΠΕ εξυπηρετούν το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον και εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην αδειοδότηση, δηλαδή κατά την στάθμισή τους έναντι άλλων έννομων συμφερόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, η αγνόηση από το νομοσχέδιο της συγκεκριμένης διάταξης της Οδηγίας συσχετίζεται με την φημολογούμενη θέσπιση τυφλών, οριζόντιων περιορισμών ενάντια στην αιολική ενέργεια μέσω του επικαιροποιημένου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ χωρίς την απαιτούμενη δέουσα αιτιολόγηση, χωρίς τεκμηρίωση των ειδικών περιστάσεων (που αντικειμενικά δεν μπορεί να υπάρξει αφού θα πρόκειται για οριζόντιους περιορισμούς) και χωρίς ενημέρωση της Κομισιόν.

– Οι διατάξεις για το population approach και την ενιαία διαδικασία ΜΠΕ/ΕΟΑ. Η παράλειψη ενσωμάτωσης αυτής της διάταξης είναι σοβαρή διότι -πέραν των άλλων- μπορεί να οδηγήσει να αγνοείται η ορθή προσέγγιση για εκτίμηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς ειδών (population approach) και όχι σε μεμονωμένα άτομα.

– Οι διατάξεις για την ταχεία εξέταση διοικητικών και δικαστικών προσφυγών

– Οι διατάξεις για τη σιωπηρή διοικητική έγκριση ενδιάμεσων σταδίων αδειοδότησης

Οι ενστάσεις για τις Περιοχές Επιτάχυνσης ΑΠΕ

Μια από τις κεντρικές διαφωνίες της ΕΛΕΤΑΕΝ αφορά στις Περιοχές Επιτάχυνσης ΑΠΕ που θεσμοθετούνται με το άρθρο 9 στο προτεινόμενο νομοσχέδιο και στις οποίες προβλέπεται η ανάπτυξη χερσαίων αιολικών, χερσαίων φωτοβολταϊκών και θαλάσσιων φωτοβολταϊκών.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, είναι λάθος ο καθορισμός Περιοχών Επιτάχυνσης τόσο για τα χερσαία αιολικά όσο και για τα θαλάσσια φωτοβολταϊκά. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ εξαιρείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την οικολογική αξιολόγηση.

«Τα προβλήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας που αντιμετωπίζουν τα χερσαία αιολικά είναι πολύ μεγάλα και γενικά», σημειώνει στο σχόλιό της στη διαβούλευση η ΕΛΕΤΑΕΝ και επισημαίνει ότι «το κράτος πρέπει να προσπαθήσει να τα επιλύσει επιβάλλοντας απλώς την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας από τις υπηρεσίες και εισάγοντας λίγες και εντοπισμένες νομοθετικές αλλαγές που έχουμε προτείνει. Δεν πρέπει να χάσει χρόνο και πόρους στο να προσπαθήσει να εφαρμόσει την προβλεπόμενη βαριά διαδικασία για να σχεδιάσει Περιοχές Επιτάχυνσης για χερσαία αιολικά».

Όσον αφορά στην αντίθεσή της στην ένταξη θαλάσσιων φωτοβολταϊκών σε Περιοχές Επιτάχυνσης, εδράζεται στην άποψη ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που δεν είναι τόσο ώριμη και ανεπτυγμένη.

Αντίθετα η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει τον καθορισμό Περιοχών Επιτάχυνσης για Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, διότι για αυτά προβλέπεται ούτως ή άλλως μια βαριά διαδικασία σχεδιασμού.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση ΑΠΕ σε Περιοχές Επιτάχυνσης

Όσον αφορά στο άρθρο 10, η ΕΛΕΤΑΕΝ σημειώνει ότι προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την διάρκεια της αδειοδότησης των έργων αλλά δεν προβλέπεται τι θα συμβαίνει εάν παραβιάζονται αυτές οι προθεσμίες. «Ελλείψει τέτοιας πρόνοιας, οι σχετικές διατάξεις θα παραμείνουν ανούσιο ευχολόγιο».

Όπως σημειώνει στη διαβούλευση «το αίτημα για επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και για πραγματική συμμόρφωση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν σημαίνει ότι όλα τα έργα πρέπει να εγκρίνονται εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Σημαίνει ότι το κράτος οφείλει εντός του χρόνου αυτού να έχει εκδώσει οριστική απόφαση, είτε θετική είτε απορριπτική, για κάθε αίτημα αφού έχει εξετάσει όλες τις παραμέτρους του προτεινόμενου έργου ήτοι περιβαλλοντικές, οικονομικές, τεχνικές».

Παράλληλα προτείνει δύο νομοθετικές ρυθμίσεις για το τι πρέπει να γίνεται εάν η Διοίκηση παραβιάζει τις προθεσμίες και συγκεκριμένα:

– Να αναστέλλονται οι προθεσμίες που ισχύουν για τις επιχειρήσεις και τους επιβάλλουν την επίτευξη συγκεκριμένων χρονικών οροσήμων επί χρηματική ποινή ή ποινή ακύρωσης της Βεβαίωσης Παραγωγού,

– Να έχει τη δυνατότητα ο υποψήφιος παραγωγός να μεταφέρει το φάκελο ΑΕΠΟ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο κεντρικό ΥΠΕΝ για τη λήψη από αυτό οριστικής απόφασης χωρίς επανάληψη της διαδικασίας.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι η συστηματική παραβίαση των προθεσμιών από τη Διοίκηση, φέρει συνεχώς τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με τον κίνδυνο ακύρωσης των έργων τους.

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κυοφορούμενη επιβολή τυφλών, οριζόντιων περιορισμών δια του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΕΧΠ-ΑΠΕ). Δεν είναι δίκαιο το νέο ΕΧΠ-ΑΠΕ να οδηγήσει σε αυτόματο θάνατο ώριμα έργα, ακόμα και έργα που έχουν ολοκληρώσει τη συλλογή όλων των γνωμοδοτήσεων, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της ΑΕΠΟ εξαιτίας καθυστέρησης της Διοίκησης».

