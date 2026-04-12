Ρωσία: Μπορεί να παράσχουμε φυσικό αέριο στην Ευρώπη,… αν μας περισσεύει

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρχουν ποσότητες που απομένουν μετά τον εφοδιασμό εναλλακτικών αγορών, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Υπάρχει άφθονο από αυτό προς το παρόν. Όμως οι εναλλακτικές αγορές είναι πολύ λαίμαργες, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για εφοδιασμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ωστόσο η Ευρώπη θα βρει τρόπο να αγοράσει αέριο ακόμη κι αν η Ρωσία δεν το προμηθεύσει, είπε ο Πεσκόφ. «Υπάρχουν τόσες μονάδες υγροποιημένου αερίου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, που η διαδικασία αυτή, αυτή η αγορά για άμεση παράδοση, λειτουργεί όπως ένας ζωντανός οργανισμός», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Πριν από περίπου ένα μήνα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αναφέρει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να διακόψει εντελώς τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη, εν μέσω της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Συνέδεσε την πιθανή απόφαση με την επιθυμία της ΕΕ να απαγορεύσει τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και LNG.

Οι πωλήσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί δραματικά από το 2022 λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν για την εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην ΕΕ και πωλεί επίσης φυσικό αέριο μέσω του αγωγού TurkStream της Μαύρης Θάλασσας σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Σερβία.

Παράλληλα, ο port parole του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι τα ρωσικά στρατεύματα πρέπει ακόμη να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το 17%–18% της αμφισβητούμενης περιοχής του Ντόνετσκ της Ουκρανίας. Οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να μάχονται στην Ουκρανία μετά τη λήξη της εκεχειρίας του Ορθόδοξου Πάσχα το βράδυ της Κυριακής, πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

