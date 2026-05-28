Ο Νικήτας Κακλαμάνης βράβευσε την Αλεξάνδρα Πάλλη για τη δράση της στο χώρο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμανης απένειμε το «2026 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD» στην Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής και πρόεδρο της CSR Hellas, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας και ουσιαστικής συμβολής της στην προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης των αρχών ESG στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η βράβευση της Α. Πάλλη-Γιαννακοπούλου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ου Annual Capital Link Sustainability Forum, με θέμα «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα». Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Αλεξάνδρα Πάλλη – Γιαννακοπούλου διαθέτει επιχειρηματική εμπειρία, θεσμική συνέπεια, ευρωπαϊκή παρουσία, και κοινωνική ευαισθησία, συνδυάζοντας την οικονομία με την ευθύνη και την κοινωνική συνοχή με τον σεβασμό στο περιβάλλον. Πέρα όμως από τις σπουδές και την επαγγελματική της διαδρομή, είναι πάνω απ’ όλα μητέρα τεσσάρων παιδιών και μια γυναίκα που κατάφερε να συνδυάσει με επιτυχία την οικογένεια με μια ιδιαίτερα δυναμική και ουσιαστική παρουσία στον δημόσιο και επιχειρηματικό χώρο. Σε μια περίοδο όπου το δημογραφικό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη χώρα μας, η προσωπική της πορεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία και συμβολισμό. Συγχαρητήρια Αλεξάνδρα που μαζί με τις επιτυχημένες σου επαγγελματικές ασχολίες έφτιαξες με τον σύντροφο της ζωής σου μια οικογένεια. Το σημερινό βραβείο σου αξίζει απόλυτα».

Με όραμα, ηγετική παρουσία και βαθιά αφοσίωση στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η κα. Πάλλη-Γιαννακοπούλου έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Μέσα από τη διαρκή και ενεργό συμμετοχή της στην επιχειρηματική, θεσμική και κοινωνική ζωή, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και εδραίωση μιας σύγχρονης κουλτούρας υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, προωθώντας πρακτικές που συνδέουν την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία.

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, έχει συμβάλει ενεργά στον σχεδιασμό και την προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο, ενδυναμώνοντας τη διασύνδεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, προωθεί ένα αναπτυξιακό μοντέλο που συνδυάζει την οικονομική πρόοδο με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η δράση και το όραμά της εμπνέουν πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν πλήρως τις αρχές ESG, προάγουν τη διαφάνεια και ενισχύουν τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τις ανάγκες της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ως Πρόεδρος CSR Hellas, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση της αποστολής και της επιρροής του Δικτύου, καθιστώντας το βασικό θεσμικό πυλώνα για τη διάδοση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Υπό την ηγεσία της, το CSR Hellas έχει εξελιχθεί σε κεντρική πλατφόρμα συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών, προωθώντας πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν τις αρχές ESG, την υπεύθυνη διακυβέρνηση και τις σύγχρονες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης με μετρήσιμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

