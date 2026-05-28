Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθήτριες, έχασαν τη ζωή τους και 73 τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μέση της νύχτας σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην Κένυα, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομική πηγή, χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε σήμερα στις 03:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο σχολείο θηλεών Ουτουμίσι της Γκίλγκιλ, πόλης που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια του Ναϊρόμπι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ερυθρός Σταυρός, διευκρινίζοντας ότι έχει αναπτύξει ομάδες επιτόπου, αλλά αρνούμενος να ανακοινώσει απολογισμό.

My heart goes out to those affected by the fire tragedy at Utumishi Girls Academy,wish those in Hospital a quick recovery.Enforcement of Ministry of Education regulations on boarding schools shouldn't be an option

Σύφωνα με την αστυνομία της Γκίλγκιλ, τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

SAD DAY for KENYA as 16 GIRL students DIE in a dorm fire that broke out earlier today at Utumishi Girls Academy Senior School in GILGIL caused by a 'joint' falling on a dry mattress!

Ο Μασούντ Μουίνι, υψηλόβαθμος αστυνομικός διοικητής, είπε στους δημοσιογράφους στο σχολείο ότι 50 αστυνομικοί ερευνούν περιοχές γύρω απ’ αυτό για μαθητές που μπορεί να διέφυγαν όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. «Από το σοκ, το φόβο και την αγωνία, πολλοί βγήκαν έξω και ήταν νύχτα», δήλωσε.

Investigation underway as cause of fire at Utumishi Girls Academy remains unknown

Σύμφωνα με ντόπιο δημοσιογράφο, γονείς που αγωνιούσαν για τα παιδιά τους έχουν σπεύσει στο σχολείο, όμως τους κρατούν σε απόσταση δυνάμεις ασφαλείας.

Access restricted at Utumishi Girls Academy fire scene as authorities bar public and media following Nakuru tragedy



Rescue operations are ongoing at Utumishi Girls Academy after a fire broke out in one of the school dormitories early Thursday morning.

Πολλοί μαθητές είναι οικότροφοι στην Κένυα και η χώρα αυτή της ανατολικής Αφρικής έχει ήδη γνωρίσει φονικές πυρκαγιές σε σχολεία της.

SAD: The police in Kenya reports that 15 girls have died at Utumishi Academy in Gilgil following a 2am fire that enguefed a domitory housing a, mix of grade 10 form 3&4 students at the insitution.

Το Σεπτέμβριο 2024, 21 μαθητές είχαν χάσει τη ζωή τους όταν πυρκαγιά κατέστρεψε μέσα στη νύκτα τον κοιτώνα τους κοντά στην πόλη Νιέρι, περίπου 160 χλμ. βόρεια του Ναϊρόμπι.

Η πιο φονική πυρκαγιά σε κενυατικό σχολικό ίδρυμα είχε στοιχίσει το 2001 τη ζωή σε 67 μαθητές λυκείου στην περιφέρεια του Ματσάκος, στη νότια Κένυα.

