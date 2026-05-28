Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 12:29

Τζένιφερ Λόπεζ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί που «μαγνήτισε» τα βλέμματα (Video/Photos)

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρεμιέρα της ταινίας της, η οποία επιλέγοντας ένα μακρύ μαύρο στράπλες φόρεμα του οίκου Versace, μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε το παρών στην πρεμιέρα του «Office Romance» μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Μπρετ Γκόλντσταϊν.

Η επίσημη προβολή της ρομαντικής κομεντί πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο Egyptian του Λος Άντζελες, με τους δυο τους να τραβούν τα φλας των φωτογράφων, ποζάροντας χαμογελαστοί στο κόκκινο χαλί.

Σύμφωνα με το Just Jared, η Λόπεζ επέλεξε για την περίσταση μία δημιουργία υψηλής ραπτικής Atelier Versace από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για ένα στράπλες μακρύ φόρεμα, με ουρά και ύφασμα με δαντελένια μοτίβα και διαφάνειες, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ολ Πάρκερ και σενάριο των Μπρετ Γκόλντσταϊν και Τζο Κέλι, αφηγείται την ιστορία της Τζάκι Κρουζ (Τζένιφερ Λόπεζ), μιας ισχυρής διευθύνουσας συμβούλου μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, η οποία ερωτεύεται τον δικηγόρο Ντάνιελ Μπλαντσφλάουερ (Μπρετ Γκόλντσταϊν), που μόλις έχει προσληφθεί.

Όπως αναφέρεται στη σύνοψη, «η κρυφή τους σχέση απειλεί να καταστρέψει την καριέρα και των δύο, όταν αποφασίζουν να σταματήσουν να παίζουν με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν την καρδιά τους».

@entertainmenttonight Jennifer Lopez and Brett Goldstein rate each other’s (on-screen) kiss 😉 #jenniferlopez #brettgoldstein #officeromance #tedlasso ♬ original sound – Entertainment Tonight

