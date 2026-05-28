ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 14:35
28.05.2026 13:28

Παρί Σεν Ζερμέν-Άρσεναλ: Ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League κάνει «σέντρα» στην COSMOTE TV

Το UEFA Champions League ρίχνει αυλαία για την φετινή σεζόν με τον μεγάλο τελικό να κάνει «σέντρα» στην COSMOTE TV. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 19:00, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θα αναμετρηθούν στο «Puskás Aréna» της Βουδαπέστης, σε ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια COSMOTE SPORT 1HD, COSMOTE SPORT 4K και COSMOTE SPORT START. Η COSMOTE TV έχει ετοιμάσει πλούσια κάλυψη του τελικού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με ειδικές εκπομπές και τριπλή αποστολή στην Ουγγαρία με τους Μιχάλη Τσόχο, Βασίλη Σαμπράκο και Αντρέα Παλομπαρίνι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε θα επιχειρήσει να κατακτήσει για 2η σερί χρονιά το τρόπαιο μετά τη νίκη της με 5-0 στον περσινό τελικό κόντρα στην Ίντερ. Κατά την φετινή της παρουσία στο UEFA Champions League τερμάτισε στην 11η θέση της League Phase, ενώ στη συνέχεια απέκλεισε τις Μονακό, Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου. Στην αντίθετη πλευρά, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα διεκδικεί το 1ο τρόπαιο της ιστορίας της στη 2η της συμμετοχή σε τελικό μετά το 2006, όταν ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα. Τερμάτισε 1η στη League Phase κάνοντας 8 στις 8 νίκες, ενώ στη συνέχεια άφησε εκτός τις Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πλούσια δημοσιογραφική κάλυψη από τα κανάλια COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «UEFA Champions League Final», με τους Λάμπρο Μπαλάφα και Έλενα Παπαδοπούλου θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών την Πέμπτη 28/5 και την Παρασκευή 29/5 (21:00, COSMOTE SPORT 1HD), για να μεταφέρει το κλίμα του τελικού, με συνεντεύξεις από τις media day των ομάδων, αφιερώματα από την πορεία των φιναλίστ, καθώς και ζωντανές συνδέσεις με τη Βουδαπέστη.

Ανήμερα του τελικού (Σάββατο 30/5, 17:00 & 21:30, COSMOTE SPORT 1HD & START), η εκπομπή θα επιστρέψει με τους Γιώργο Θαναηλάκη, Λάμπρο Μπαλάφα και Έλενα Παπαδοπούλου, μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ των δύο ομάδων και παρουσιάζοντας  αποκλειστικές συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα highlights της βραδιάς.

