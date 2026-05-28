Τραγωδία στην Κένυα: Νεκρές 15 μαθήτριες από φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένυας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 μαθήτριες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μαθήτριες έχουν επίσης τραυματιστεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους, ενώ η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Gilgil dormitory fire kills 10 students at Utumishi Girls Academy in Nakuru County



Video by Julius Chepkwony pic.twitter.com/dU0jUy25ti — The Standard Digital (@StandardKenya) May 28, 2026

Ομάδες διασωστών ερευνούν τον κοιτώνα της Ακαδημίας Θηλέων Ουτουμίσι, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά γύρω στη 1 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Capital FM, επικαλούμενος τον Σάμιουελ Εντάνι, τον αρχηγό της αστυνομίας στην περιφέρεια.

Utumishi Girls Academy Senior School, dormitory fire incident expose poor disaster management and emergency response in schools in Kenya. We haven't learnt from Kyanguli and Endarasha fire tragedy. pic.twitter.com/Szg4DauaAN — Makau F. Mully (@MakauWaMuli) May 28, 2026

Πυροσβέστες και αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να απομακρύνουν τις μαθήτριες, πρόσθεσε ο Capital FM.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Το 2024, πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 μαθητές οικοτροφείου δημοτικού σχολείου στη γειτονική κομητεία Νιέρι.

