ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:53
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 10:18

Τραγωδία στην Κένυα: Νεκρές 15 μαθήτριες από φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων

αρχείου AP

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένυας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 μαθήτριες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μαθήτριες έχουν επίσης τραυματιστεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους, ενώ η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Ομάδες διασωστών ερευνούν τον κοιτώνα της Ακαδημίας Θηλέων Ουτουμίσι, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά γύρω στη 1 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Capital FM, επικαλούμενος τον Σάμιουελ Εντάνι, τον αρχηγό της αστυνομίας στην περιφέρεια.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να απομακρύνουν τις μαθήτριες, πρόσθεσε ο Capital FM.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Το 2024, πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 μαθητές οικοτροφείου δημοτικού σχολείου στη γειτονική κομητεία Νιέρι.

