Ελβετία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τέσσερις τραυματίες, κρατείται ο δράστης (Video)

Συναγερμός στην Ελβετία, καθώς το πρωί της Πέμπτης σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντερθουρ προκαλώντας μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις διωκτικές αρχές, ένας 31χρονος Ελβετός τραυμάτισε τέσσερα άτομα με μαχαίρι. Ο δράστης συνελήφθη στον σταθμό. Ένας σοβαρά τραυματίας και δύο άτομα με πιο επιπόλαιους τραυματισμούς νοσηλεύτηκαν, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία σε τοπικά ΜΜΕ.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί, όταν ένας άνδρας που περίμενε το τρένο του δέχθηκε επίθεση στην αποβάθρα 3 του σταθμού. Οι περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία και παρείχαν πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο άνδρα.

Am Bahnhof Winterthur (Schweiz) soll ein Mann mehrere Personen mit einem Messer verletzt haben. Bei seiner Flucht schrie er: „Allahu Akbar“. https://t.co/fnTcRHTXPg pic.twitter.com/P6usg0FBN3 — NIUS (@niusde_) May 28, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που εργάζεται απέναντι από την αποκλεισμένη περιοχή, ένας άνδρας φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» (Ο Θεός είναι μεγάλος) και στη συνέχεια μαχαίρωσε τέσσερα άτομα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Tages-Anzeiger.

Οι πληροφορίες που παρείχε ο αυτόπτης μάρτυρας δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Αρχικά δεν υπήρχε αξιόπιστη πληροφορία για τον φερόμενο δράστη. Κυκλοφορούν φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αλήθεια των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί.

