Κόλαφος ΟΗΕ στο Ισραήλ: Το πρόσθεσε στη «μαύρη λίστα» χωρών που ασκούν συστηματικά σεξουαλική βία

Τα Ηνωμένα Έθνη προσέθεσαν ισραηλινές οντότητες σε μια μαύρη λίστα χωρών που διαπράττουν σεξουαλική βία σε ζώνες συγκρούσεων – μια λίστα που περιλαμβάνει τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών θα συμπεριληφθεί στη λίστα του 2026, μαζί με άλλες ισραηλινές αρχές που έχουν εισέλθει σε ένα πλαίσιο παρακολούθησης για την πιθανότητα μελλοντικής ένταξης. Μια χώρα ή ένοπλη ομάδα παραμένει στη λίστα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τουλάχιστον ένα έτος. Η Χαμάς προστέθηκε τον Αύγουστο του 2025. Αυτή η εξέλιξη ακολουθεί τις αναφορές της εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις, Πραμίλα Πάτεν, η οποία διαπίστωσε ότι υπήρχαν εύλογες βάσεις για να έχει διαπράξει η Χαμάς πράξεις βιασμού και σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας των ομήρων στη Γάζα.

Ισχυρισμοί για πίεση

Το Τελ Αβίβ ισχυρίζεται ότι μετά την ένταξη της Χαμάς, ασκήθηκε έντονη πίεση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να συμπεριλάβει και το Ισραήλ στη λίστα. Σύμφωνα με το Ισραήλ, τον Αύγουστο του 2025, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έθεσε τη χώρα «σε φάση προειδοποίησης» για πιθανή ένταξή του στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για χώρες που φέρονται αξιόπιστα να έχουν διαπράξει εγκλήματα σεξουαλικής βίας σε ένοπλες συγκρούσεις, επικαλούμενος «σημαντικές ανησυχίες» σχετικά με φαινόμενα κακοποίησης, ισχυρισμούς που το Ισραήλ αρνείται.

Το τελευταίο έτος, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συναντήσεις μεταξύ του Ισραηλινού Πρέσβη στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν και της αντιπροσωπείας του και εκπροσώπων του Γενικού Γραμματέα και της ομάδας του. Το Ισραήλ παρείχε έγγραφα, δεδομένα και μια λεπτομερή απάντηση σε όλες τις αξιώσεις που τέθηκαν στις εκθέσεις και τα σχέδια που διαβιβάστηκαν στο Ισραήλ. Επιπλέον, το Ισραήλ προσκάλεσε το προσωπικό του ΟΗΕ να επισκεφθεί τη χώρα και τους τόπους των φρικαλεοτήτων και να εξετάσει προσεκτικά τις ψευδείς κατηγορίες. Ωστόσο, παρά τις παρεχόμενες πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επέλεξε να συμπεριλάβει το Ισραήλ στη λίστα.

Πάγωμα σχέσεων με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ

Το Ισραήλ σε αντίδραση ανακοίνωσε ότι «παγώνει» τις σχέσεις του με το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη επίσκεψη της Πάτεν στο Ισραήλ. Η χώρα ξεκαθάρισε ότι δεν θα διατηρήσει επαφή με το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ όσο ο Γκουτέρες ηγείται του οργανισμού. «Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει βάλει το Ισραήλ στην ίδια μαύρη λίστα με τη Χαμάς, το ISIS και τις πιο διεφθαρμένες τρομοκρατικές οργανώσεις στον κόσμο», δήλωσε ο Ισραηλινός Πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον. «Αυτή είναι μια ηθική ντροπή και μια πλήρης κατάρρευση οποιασδήποτε αξιοπιστίας που απέμεινε στον ΟΗΕ».

Ο Ντάνον εξήγησε ότι το Ισραήλ συνεργάστηκε με τον ΟΗΕ, παρείχε πληροφορίες και ενήργησε με πλήρη διαφάνεια. Είπε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επέλεξε να αγνοήσει τα γεγονότα και να «συνεχίσει την εκστρατεία ψεμάτων κατά του Ισραήλ». «Όποιος είναι ικανός να συμπεριλάβει το Ισραήλ στην ίδια λίστα με τους τρομοκράτες της Χαμάς και τους βιαστές δεν έχει αίσθηση της ηθικής», συνέχισε. «Ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος δικαιολόγησε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, απέκρυψε τη συμμετοχή των υπαλλήλων της UNRWA στη σφαγή και οδήγησε τον οργανισμό σε ένα πρωτοφανές χαμηλό, χρησιμοποιεί τους τελευταίους μήνες της θητείας του για να προωθήσει πολιτικές και ψευδείς κατηγορίες κατά του Ισραήλ».

Το «καυτό» δημοσίευμα των ΝΥΤ

Πάντως η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά την δημοσίευση ενός άρθρου γνώμης από την εφημερίδα New York Times, του δημοσιογράφου Νίκολας Κρίστοφ, σχετικά με το «μοτίβο εκτεταμένης σεξουαλικής βίας κατά Παλαιστινίων ανδρών, γυναικών και ακόμη και παιδιών – από Ισραηλινούς στρατιώτες, εποίκους, ανακριτές στην εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ, και, πάνω απ’ όλα, φρουρούς φυλακών». Ο Κρίστοφ παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Ισραηλινοί ηγέτες διατάζουν βιασμούς», αλλά ισχυρίστηκε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα στην οποία «η σεξουαλική βία έχει γίνει μία από τις “τυπικές διαδικασίες λειτουργίας” του Ισραήλ».

Το ΥΠΕΞ του Ισραήλ το χαρακτήρισε «μία από τις χειρότερες συκοφαντίες αίματος που έχουν εμφανιστεί ποτέ στον σύγχρονο τύπο», υποστηρίζοντας ότι «σε μια αδιανόητη ανατροπή της πραγματικότητας, και μέσω ενός ατελείωτου ρεύματος αβάσιμων ψεμάτων, ο προπαγανδιστής Νίκολας Κρίστοφ μετατρέπει το θύμα σε κατηγορούμενο. Το Ισραήλ – των οποίων οι πολίτες υπήρξαν τα θύματα των πιο φρικτών σεξουαλικών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και των οποίων οι όμηροι υπέστησαν αργότερα περαιτέρω σεξουαλική κακοποίηση – απεικονίζεται ως ο ένοχος». Το ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η δημοσίευση του άρθρου «δεν είναι σύμπτωση» και αποτελεί μέρος μιας «ψευδούς και καλά οργανωμένης αντι-Ισραηλινής εκστρατείας που στοχεύει στο να τοποθετήσει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ».

