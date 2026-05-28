ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:53
Ρόδος: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για διάρρηξη τεσσάρων επιχειρήσεων

Χειροπέδες σε δύο ανηλίκους, ηλικίας 13 και 14 ετών αντίστοιχα, πέρασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε ότι είχαν διαπράξει μπαράζ διαρρήξεων σε επιχειρήσεις του νησιού.

Η σύλληψή τους έγινε χθες, Τετάρτη 27 Μαΐου, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας ανήλικος, συνεργός τους.

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέπραξαν συνολικά 4 διαρρήξεις επιχειρήσεων αφαιρώντας χρήματα και αντικείμενα, καθώς και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

