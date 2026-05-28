Βέροια: Έσωσαν 5 μικρά αγριογούρουνα και τη μητέρα τους – Είχαν πέσει σε στέρνα (Video)

Με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε το περασμένο Σάββατο στην περιοχή Δοβρά της Βέροιας, για ένα θηλυκό αγριογούρουνο και τα πέντε μικρά του.

Τα ζώα είχαν πέσει μέσα σε στέρνα και δεν μπορούσαν να βγουν.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ο ομοσπονδιακός θηροφύλακας Βέροιας, Ιωάννης Πετράκης, με τη συνδρομή μελών του τοπικού συλλόγου, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τα ζώα με ασφάλεια.

Τελικά κατάφεραν να ανασύρουν την οικογένεια των αγριογούρουνων από τη στέρνα και στη συνέχεια τα ζώα επέστρεψαν ασφαλή στο φυσικό τους περιβάλλον.

