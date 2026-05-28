Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Άφαντος ο τέταρτος δράστης, εκτός κινδύνου το θύμα – Βίντεο ντοκουμέντο πριν την επίθεση

Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο δράστες της ένοπλης επίθεσης κατά ιδιοκτήτη καταστήματος, το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) επί της Πατησίων, βλέπει το φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και του τέταρτου δράστη, που διέφυγε πεζός ύστερα από την επεισοδιακή καταδίωξη.

Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας διακρίνονται δύο μαυροφορεμένοι άνδρες, που φορούσαν καπέλα για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, να πλησιάζουν το κατάστημα κινητής τηλεφωνίας σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο άνδρες περνούν δίπλα από μία γυναίκα που κρατάει το καρότσι με το μωράκι της και η οποία φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει. Η γυναίκα κοντοστέκεται και κάνει ένα βήμα πίσω.

Στη συνέχεια σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο ένας εκ των δύο δραστών μπήκε στο εσωτερικό του μαγαζιού και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη μία φορά στο ένα πόδι και άλλη μία στο άλλο.

Ο 47χρονος έπεσε αιμόφυρτος.

Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητο όπου τον περίμεναν άλλοι τρεις συνεργοί του και διαφεύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία κατέληξε στη Λεωφόρο Κηφισού. Στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, το όχημα των δραστών χτύπησε αρχικά σε τρία έως τέσσερα οχήματα και τελικά προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να συλλάβουν τρεις από τους επιβαίνοντες του οχήματος, ηλικίας 30, 27 και 31 ετών, ενώ ο τέταρτος κατάφερε να διαφύγει πεζός. Οι δύο από τους συλληφθέντες έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν ενώ και ο τρίτος είναι γνώριμος της αστυνομίας. Ένας από τους τρεις έχει μάλιστα κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε μία επίθεση κατά επιχειρηματία το 2022 στην Κηφισιά, όπου είχε επιτεθεί με μαχαίρι.

Το όπλο βρέθηκε στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια, ήταν μέσα σε μια σακούλα και είχε σιγαστήρα.

Πλέον βρίσκεται στα χέρια των στελεχών της ΕΛΑΣ και εξετάζεται αν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη επίθεση.

Το θυμα της επίθεσης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Διαβάστε επίσης:

Αγίου Πνεύματος: Πώς αμείβονται όσοι δουλέψουν – Για ποιους είναι αργία

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ιερέας για… άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα για την απολογία τους μεταφέρονται οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης (video)