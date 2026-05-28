Ζάκυνθος: Συνελήφθη ιερέας για… άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι

Στη σύλληψη ενός ιερέα, ο οποίος φέρεται να πυροβολούσε άσκοπα σε πανηγύρ προχώρησαν οι αρχές στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, την καταγγελία έκαναν κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό και άμεσα ειδοποίησαν της αρχές, οι οποίες προχωρώντας σε κατ’ οίκον έρευνα, δεν εντόπισαν κάποιο όπλο.

Ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος, με εντολή εισαγγελέα, ενώ για το περιστατικό έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.

