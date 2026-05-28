Ρένος Χαραλαμπίδης: «Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις – Ακόμα και σήμερα περνώ ακροάσεις για να παίξω κάπου»

Στην καλλιτεχνική του πορεία αλλά και τη μακρόχρονη απουσία του από τη μυθοπλασία μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αποκαλύπτοντας ότι για πολλά χρόνια δεν δεχόταν επαγγελματικές προτάσεις.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στον ρόλο του «Καλημέρη», τόνισε ότι παρά την επιτυχία που σημείωσε τότε η σειρά, ο ρόλος εν τέλει του έκανε κακό, καθώς έμεινε άνεργος για δυο χρόνια.

«Για να κάνω μυθοπλασία, πρέπει να μου προτείνουν κάτι. Δεν μου προτείνεται. Φέτος, έχω πολύ καλές προτάσεις. Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Όταν έκανα τον “Καλημέρη”, μετά έμεινα δυο χρόνια άνεργος. Γιατί με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ. Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα, δίνω οντισιόν. Περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου. Το δέχομαι γιατί, αν δεν το δεχθώ, θα μείνω τελείως απ’ έξω. Επαναλαμβάνω, ταλέντο πρέπει να έχουν και εκείνοι που επιλέγουν ποιοι θα παίξουν σε σειρές. Κάνουν κάστινγκ και είναι τόσο αυτονόητο ποιος θα παίξει… Δεν υπάρχει μια έκπληξη, να καθίσει ο τηλεθεατής να δει κάτι άλλο. Και το κακό είναι πως δεν κάνουν τηλεθέαση και μετά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στο ένθετο Tv.

