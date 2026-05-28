ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:48
Θάνος Λέκκας: «Όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε» (Video)

Για την περίοδο που «φλέρταρε» με την κατάθλιψη μίλησε ο Θάνος Λέκκας, καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», επισημαίνοντας ότι η αναγέννηση έρχεται λίγο μετά το απόλυτο σκοτάδι…

«Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε. Έχω περάσει και γω, ναι. Είμαι διστακτικός να χρησιμοποιήσω ακριβώς αυτόν τον όρο, όμως αυτό που νιώθω είναι το εξής. Είχα δει ένα βιντεάκι, που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ψυχολόγος – ψυχαναλυτής φαντάζομαι, ο οποίος έλεγε ότι ο αστακός, όταν νιώσει ότι πιέζεται, θα πάει κάτι από μια πέτρα, θα βγάλει το κέλυφος του, θα φουσκώσει και θα φτιάξει ένα καινούργιο. Τότε είναι στην πιο ευάλωτη φάση του» είπε αρχικά, υπογραμμίζοντας ότι πλέον, αξιοποιεί καλύτερα τα αρνητικά του συναισθήματα, χωρίς να τα υποτιμά όπως έκανε κατά το παρελθόν.

«Η κινητήριος δύναμη για να γίνει η αλλαγή, η εξέλιξη, είναι η πίεση. Μεγαλώνοντας, λοιπόν, αρχίζω να αναγνωρίζω τα αρνητικά μου συναισθήματα ως προειδοποιήσεις, ως ενδείξεις. Τότε, μικρότερος, δεν τα βίωνα ως προειδοποίηση και έλεγα ότι “όλα πάνε καλά και εγω είμαι λάθος”. Αυτή η αντιμετώπιση σε βάζει σε μια δύνη που σε ρίχνει συνέχεια κάτω. Επομένως απ’ αυτό δύσκολα ξεφεύγεις. Δεν ξέρω αν είναι κλινικό, είναι θέμα και ωριμότητας με έναν τρόπο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

