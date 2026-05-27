«Emily in Paris»: Θλίψη στη Γαλλία για τον θάνατο του Πιερ Ντενί στα 69 του, μετά από μάχη με την ALS

Πέθανε στη Γαλλία σε ηλικία 69 ετών ο Πιερ Ντενί, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο διεθνές κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά του Netflix, «Emily in Paris». Ο Γάλλος ηθοποιός έχασε τη μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, γνωστή ως ALS.

Ο Ντενί εμφανίστηκε στην τρίτη και την τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς, όπου υποδύθηκε τον Louis de Léon, επικεφαλής του ισχυρού οίκου μόδας JVMA.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι κόρες του, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του λόγω ALS. Η νόσος επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, προκαλώντας σταδιακή απώλεια του μυϊκού ελέγχου.

Ο Πιερ Ντενί είχε μακρά πορεία στη γαλλική τηλεόραση, με συμμετοχές σε πολλές δημοφιλείς σειρές. Ιδιαίτερα αγαπητός έγινε μέσα από τη σειρά «Demain nous appartient», στην οποία εμφανίστηκε σε περισσότερα από 500 επεισόδια.

Με λόγια συγκίνησης τον αποχαιρέτησε και η συμπρωταγωνίστριά του Luce Mouchel, η οποία αναφέρθηκε στα χρόνια συνεργασίας τους, στις κοινές τους στιγμές στα γυρίσματα, αλλά και στην προσωπική σχέση που είχαν αναπτύξει.«Μια σύντομη δεκαετία κοινής ζωής που δεν έπρεπε να τελειώσει τόσο γρήγορα και τόσο βίαια», έγραψε, απευθύνοντας τη σκέψη της και στις κόρες του ηθοποιού.

Η απώλεια του Πιερ Ντενί έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Έρικ Ντέιν, του ηθοποιού που έγινε γνωστός ως Dr. Mark Sloan στο «Grey’s Anatomy» και αργότερα πρωταγωνίστησε στο «Euphoria». Ο Ντέιν πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 53 ετών, επίσης από ALS, περίπου δέκα μήνες αφότου είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του.

