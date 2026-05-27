Αντωνά για Λιάγκα: «Αγάπησα τον Γιώργο από την πρώτη στιγμή» (Video)

Καλεσμένη της Κατερίνας Καινούργιου ήταν η Μαρία Αντωνά, το πρωί της Τετάρτης (27/5), με τη ραδιοφωνική παραγωγό να αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στην προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή που ο παρουσιαστής την προσέγγισε, η ίδια ένιωσε έντονο συναισθηματικό δέσιμο μαζί του, ενώ αναφερόμενη στη διαφορά ηλικίας που έχουν μεταξύ τους, υπογράμμισε ότι για την ίδια αυτά που μετρούν κυρίως είναι η χημεία και η επικοινωνία.

«Με τον Γιώργο έχουμε 16 χρόνια διαφορά ηλικίας. Πολλές φορές, όλοι μένουν σε μια εικόνα, πως μπορεί δηλαδή αυτή να είναι και να συνδυαστεί, αλλά ουσιαστικά η σχέση είναι χημεία. Είναι η επικοινωνία που ‘χεις με έναν άνθρωπο. Τον πιο τέλειο άνδρα να έχεις, τον πιο κούκλο, όταν αυτός δεν σε αφουγκράζεται και δεν περνάς καλά, δεν έχεις επικοινωνία και δεν μπορεί να σε αισθανθεί… τι να το κάνεις; Δηλαδή θέλω νω πω πως πολλές φορές στα δικά μας μάτια φαντάζει και δείχνει πολύ πιο όμορφος όταν σε κάνει να αισθάνεσαι έτσι. Τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγιση του ήταν αυτή που πραγματικά μίλησε στην καρδιά μου. Επειδή με συγκίνησε πολύ η προσέγγιση του και με τον τρόπο που έγινε, μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό, ήταν ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σ’ όλο αυτό το οποίο συμβαίνει» συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που αν δεν συνδεθώ, συναισθηματικά και ψυχικά, δεν μπορώ να δώσω…» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

