search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 13:23

Αντωνά για Λιάγκα: «Αγάπησα τον Γιώργο από την πρώτη στιγμή» (Video)

27.05.2026 13:23
liagkas-antona-new

Καλεσμένη της Κατερίνας Καινούργιου ήταν η Μαρία Αντωνά, το πρωί της Τετάρτης (27/5), με τη ραδιοφωνική παραγωγό να αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στην προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή που ο παρουσιαστής την προσέγγισε, η ίδια ένιωσε έντονο συναισθηματικό δέσιμο μαζί του, ενώ αναφερόμενη στη διαφορά ηλικίας που έχουν μεταξύ τους, υπογράμμισε ότι για την ίδια αυτά που μετρούν κυρίως είναι η χημεία και η επικοινωνία.

«Με τον Γιώργο έχουμε 16 χρόνια διαφορά ηλικίας. Πολλές φορές, όλοι μένουν σε μια εικόνα, πως μπορεί δηλαδή αυτή να είναι και να συνδυαστεί, αλλά ουσιαστικά η σχέση είναι χημεία. Είναι η επικοινωνία που ‘χεις με έναν άνθρωπο. Τον πιο τέλειο άνδρα να έχεις, τον πιο κούκλο, όταν αυτός δεν σε αφουγκράζεται και δεν περνάς καλά, δεν έχεις επικοινωνία και δεν μπορεί να σε αισθανθεί… τι να το κάνεις; Δηλαδή θέλω νω πω πως πολλές φορές στα δικά μας μάτια φαντάζει και δείχνει πολύ πιο όμορφος όταν σε κάνει να αισθάνεσαι έτσι. Τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγιση του ήταν αυτή που πραγματικά μίλησε στην καρδιά μου. Επειδή με συγκίνησε πολύ η προσέγγιση του και με τον τρόπο που έγινε, μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό, ήταν ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σ’ όλο αυτό το οποίο συμβαίνει» συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που αν δεν συνδεθώ, συναισθηματικά και ψυχικά, δεν μπορώ να δώσω…» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Πατέρας για τρίτη φορά θα γίνει ο Τζέσι Γουίλιαμς από το Grey’s Anatomy

Τάσος Κωστής: «Ο καρκίνος είναι ύπουλος – Δεν ξέρεις πότε θα επιστρέψει» (Video)

Μαριάντα Πιερίδη: «Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TOYSTORY5-ONLINE-USE t950
ΣΙΝΕΜΑ

«Toy Story 5»: Η Pixar έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό trailer του animation – Στο cast ο Bad Bunny (photos/video)

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ – Κέρδη για ΝΔ

liagkas-antona-new
LIFESTYLE

Αντωνά για Λιάγκα: «Αγάπησα τον Γιώργο από την πρώτη στιγμή» (Video)

mitsotakis_ygeia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τρολάρισμα Μητσοτάκη για το κόμμα Τσίπρα: Άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη – ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ

mastrokosta-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκλόνισε ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο – «Ξεκουράσου αγάπη μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

tsipras karamanlis dendias doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

dimitra-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:29
TOYSTORY5-ONLINE-USE t950
ΣΙΝΕΜΑ

«Toy Story 5»: Η Pixar έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό trailer του animation – Στο cast ο Bad Bunny (photos/video)

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ – Κέρδη για ΝΔ

liagkas-antona-new
LIFESTYLE

Αντωνά για Λιάγκα: «Αγάπησα τον Γιώργο από την πρώτη στιγμή» (Video)

1 / 3