Μαριάντα Πιερίδη: «Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει» (Video)

Για τους έρωτες της ζωής της μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις της χαρακτηρίζονταν από ένταση και πάθος, ενώ -όπως αποκάλυψε- δεν θυμάται πόσους γάμους έχει κάνει.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, η τραγουδίστρια τόνισε ότι η δημιουργία οικογένειας αποτελούσε ανέκαθεν για εκείνη έντονη επιθυμία της.

«Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί να είναι και τέσσερις γάμοι. Νομίζω είναι τρεις. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Δεν είναι δική μου ανάγκη να παντρεύομαι. Δεν είπα σε όλες τις προτάσεις γάμου ναι. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο πολύ στην πίεση. Όταν είσαι σε σχέση τρία χρόνια και στο ζητάει, λες ναι. Κάπως έτσι έγινε. Μετά κάτι χαλάει» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου στο μέλλον.

«Μπορεί και να παντρευόμουν ξανά, γιατί είμαι του σπιτιού. Μου αρέσει να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα μόνη μου. Δεν μπαίνει κανείς στο σπίτι μου και το παιδί μόνη μου» τόνισε.

