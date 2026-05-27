search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 11:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 09:41

Μαριάντα Πιερίδη: «Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει» (Video)

27.05.2026 09:41
marianta-pieridi-new

Για τους έρωτες της ζωής της μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις της χαρακτηρίζονταν από ένταση και πάθος, ενώ -όπως αποκάλυψε- δεν θυμάται πόσους γάμους έχει κάνει.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, η τραγουδίστρια τόνισε ότι η δημιουργία οικογένειας αποτελούσε ανέκαθεν για εκείνη έντονη επιθυμία της.

«Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί να είναι και τέσσερις γάμοι. Νομίζω είναι τρεις. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Δεν είναι δική μου ανάγκη να παντρεύομαι. Δεν είπα σε όλες τις προτάσεις γάμου ναι. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο πολύ στην πίεση. Όταν είσαι σε σχέση τρία χρόνια και στο ζητάει, λες ναι. Κάπως έτσι έγινε. Μετά κάτι χαλάει» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου στο μέλλον.

«Μπορεί και να παντρευόμουν ξανά, γιατί είμαι του σπιτιού. Μου αρέσει να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα μόνη μου. Δεν μπαίνει κανείς στο σπίτι μου και το παιδί μόνη μου» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Στην τηλεόραση καταφύγαμε στον ρεαλισμό και σκοτώσαμε το ενδιαφέρον»

Χρήστος Σαντικάι: «Δεν άφησα το bullying να με επηρεάσει – Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να πεις κάποιον Αλβανό, Έλληνα ή Πακιστανό» (Video)

Έλενα Μακρή Λυμπέρη για Γωγώ Μαστροκώστα: Ο Τραϊανός Δέλλας ήταν ο άνθρωπος που της έδωσε χρόνια, έμπνευση και δύναμη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis_adonis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε τη μήνυση κατά Γεωργιάδη – «Μπλέξατε μαζί μου…» απαντάει ο υπουργός Υγείας

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

mastrokosta-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα (Video)

Pedro Sánchez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού κόμματος για έρευνα σχετικά με παράνομες χρηματοδοτήσεις

hantavirus_test
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ: Στα 13 συνολικά τα κρούσματα του χανταΐου, νέος ασθενής στην Ισπανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

tsipras karamanlis dendias doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

dimitra-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 11:35
androulakis_adonis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε τη μήνυση κατά Γεωργιάδη – «Μπλέξατε μαζί μου…» απαντάει ο υπουργός Υγείας

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

mastrokosta-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα (Video)

1 / 3