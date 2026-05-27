Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Όλες οι εφαρμογές φόρτισης στην Ελλάδα (Λίστα 2026)

Όποιος έχει ζήσει με ένα EV, μπορεί να επιβεβαιώσει πως η εύρεση σταθμού για φόρτιση την κατάλληλη στιγμή είναι απαραίτητη.

Όποιος έχει ζήσει με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην καθημερινότητα, ξέρει πολύ καλά πως η σωστή εφαρμογή φόρτισης μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ξεκούραστο ταξίδι και σε ένα μικρό… ηλεκτρικό δράμα. Και αν πριν από μερικά χρόνια η κατάσταση στην Ελλάδα θύμιζε περισσότερο «άγρια δύση», σήμερα το τοπίο έχει ωριμάσει σημαντικά.

Οι φορτιστές έχουν πολλαπλασιαστεί, οι ultra-fast υποδομές αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και πλέον οι περισσότεροι οδηγοί EV χρησιμοποιούν καθημερινά λίγες, βασικές εφαρμογές που καλύπτουν σχεδόν όλη τη χώρα. Από αστικά κέντρα και νησιά μέχρι Σ.Ε.Α. εθνικών οδών, η φόρτιση γίνεται όλο και πιο εύκολη, πιο γρήγορη και σαφώς πιο οργανωμένη. Βέβαια, η πραγματικότητα παραμένει ελληνική. Θέσεις φόρτισης που καταλαμβάνονται από θερμικά αυτοκίνητα, υπόγεια parking χωρίς σήμα, φορτιστές μέσα σε ιδιωτικούς χώρους με περιορισμένο ωράριο ή εφαρμογές που… κολλάνε τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Γι’ αυτό και η επιλογή του σωστού app δεν είναι απλώς θέμα ευκολίας. Είναι πλέον βασικό κομμάτι της εμπειρίας κατοχής ενός EV.

Πώς φορτίζω το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο;

Κατεβάζετε την εκάστοτε εφαρμογή στο smartphone σας Ολοκληρώνετε την εγγραφή σε αυτή, εισάγοντας στοιχεία πληρωμής Κατευθυνθείτε στο σταθμό φόρτισης της επιλογής σας Ανοίγετε την εφαρμογή και επιλέγετε στο φορτιστή που θα χρησιμοποιήσετε Συνδέετε το αυτοκίνητο σας στο φορτιστή Δίνετε εντολή εκκίνησης του ανεφοδιασμού Παρακολουθείτε τη διαδικασία μέσω της εφαρμογής Σταματάτε τη φόρτιση όποτε επιθυμείτε και αποσυνδέετε το

Οι 4 βασικές αρχές της φόρτισης στην Ελλάδα

Προσοχή στους… Έλληνες οδηγούς

Οι οδηγοί ηλεκτρικών ή ακόμη και plug-in υβριδικών μοντέλων στην Ελλάδα, σίγουρα έχουν συναντήσει θερμικά αυτοκίνητα να καταλαμβάνουν θέσεις φόρτισης, ειδικά στα supermarket ή στους φορτιστές πάνω σε δημόσιους δρόμους. Βλέποντας πως πολλοί Έλληνες οδηγοί δεν κατανόησαν ποτέ τις θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, είναι λογικό να δυσκολεύονται και με αυτές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Επιβεβαιώστε ότι έχετε πρόσβαση στο φορτιστή

Μέσα στις εφαρμογές που θα δούμε, υπάρχουν φορτιστές που βρίσκονται μέσα σε parking ή ιδιωτικούς χώρους εταιρειών, στους οποίους υπάρχει πρόσβαση μόνο τις ώρες λειτουργίας του εκάστοτε καταστήματος. Καλό είναι λοιπόν -ακόμη και αν δείχνει διαθέσιμος- να ελέγχετε λίγες περισσότερες πληροφορίες για το φορτιστή που θα χρησιμοποιήσετε. Σε μερικές περιπτώσεις, θα χρειαστεί πέρα από τη χρέωση της φόρτισης, να πληρώσετε και για το κόστος της στάθμευσης σας στο χώρο.

Κάρτες RFID

Οι «προνοητικοί» και οι οδηγοί που έχουν συνηθίσει να φορτίζουν σε έναν συγκεκριμένο σταθμό φόρτισης της καθημερινής διαδρομής τους, μπορεί να έχουν προμηθευτεί μία προπληρωμένη κάρτα RFID, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο στους φορτιστές της εταιρείας στην οποία ανήκει η κάρτα. Οι κάρτες RFID είναι ταυτόχρονα ο μόνος τρόπος να πληρωθεί -έμμεσα- με μετρητά η φόρτιση.

Τα υπόγεια parking

Οι εφαρμογές χρειάζονται σύνδεση στο διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν με τους φορτιστές, και δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα βρεις σήμα στο smartphone σου όταν αυτοί βρίσκονται στο… -3! Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κάρτες RFID είναι η καλύτερη λύση καθώς επικοινωνούν ευθέως με τον φορτιστή.

Οι εφαρμογές φόρτισης

PPC Blue (ΔΕΗ)

Κριτικές χρηστών 4,5/5 (3.350 κριτικές)

24/7 υποστήριξη πελατών

Η εφαρμογή της ΔΕΗ έχει εξελιχθεί ίσως στο πιο ολοκληρωμένο charging ecosystem στην Ελλάδα. Το μεγάλο πλεονέκτημα της PPC Blue είναι το εκτεταμένο δίκτυο φορτιστών σε πόλεις, εθνικές οδούς και εμπορικά σημεία, αλλά και η συνολικά πιο «μοντέρνα» εμπειρία χρήσης. Η εφαρμογή υποστηρίζει φόρτιση τόσο ως επισκέπτης όσο και μέσω εγγραφής, ενώ προσφέρει διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με την ισχύ του φορτιστή και τον τύπο χρήστη. Η ΔΕΗ έχει επενδύσει αρκετά και στις ultra-fast υποδομές, ενώ συνεχίζει να «τρέχει» προγράμματα όπως τα Energy Hours με cashback μέσω VISA, προσπαθώντας να κάνει τη φόρτιση πιο οικονομική στις ώρες χαμηλής ζήτησης. Για πολλούς ιδιοκτήτες EV στην Ελλάδα, η PPC Blue είναι πλέον το “default app”.

Για επισκέπτες

AC έως 43 kWh: 0,45€/kWh

DC έως 120 kWh: 0,57€/kWh

HPDC άνω των 150 kWh: 0,64€/kWh

Για εγγεγραμμένους χρήστες

AC έως 43 kWh: 0,4€/kWh

DC έως 120 kWh: 0,52€/kWh

HPDC άνω των 150 kWh: 0,59€/kWh

Εμφανίζεται στο infotainment των αυτοκινήτων

Όλα τα μοντέρνα αυτοκίνητα, και ακόμη περισσότερο τα ηλεκτρικά, διαθέτουν μεγάλες οθόνες για το σύστημα infotainment, οι οποίες μάλιστα υποστηρίζουν τα Apple CarPlay και Android Auto, δηλαδή τη δυνατότητα προβολής συγκεκριμένων συμβατών εφαρμογών του smartphone στην οθόνη του αυτοκινήτου, επιτρέποντας στο χρήστη να πλοηγηθεί στα μενού μέσα από μια πολύ μεγαλύτερη οθόνη. Η ppc blue,είναι η μοναδική εφαρμογή που δοκιμάσαμε, που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Τα οφέλη των εγγεγραμμένων χρηστών

Εκτός από τις μειωμένες τιμές για την φόρτιση, τα εγγεγραμμένα μέλη του ppc blue απολαμβάνουν μερικές πρόσθετες λειτουργίες, όπως η επιλογή του αυτοκινήτου τους, έτσι ώστε η εφαρμογή να τους εμφανίζει τους κατάλληλους φορτιστές για το όχημα τους, την προβολή ιστορικού φορτίσεων και πληρωμών ή τη δυνατότητα να οργανώσουν ένα ταξίδι, προγραμματίζοντας στάσεις και χρόνο φόρτισης.

Incharge (NRG)

Κριτικές χρηστών 3.7/5 (87 κριτικές)

24/7 υποστήριξη πελατών

Αν υπάρχει μία εφαρμογή που έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με τα μεγάλα ταξίδια στην Ελλάδα, αυτή είναι η incharge της NRG. Και όχι άδικα. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο δυνατά δίκτυα ταχυφορτιστών στις εθνικές οδούς, κυρίως μέσω συνεργασιών με πρατήρια Shell και AVIN. Αυτό σημαίνει πως σε αρκετές βασικές διαδρομές, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη μέχρι Πελοπόννησο, ο οδηγός EV μπορεί να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη άνεση. Το μεγάλο χαρτί της NRG είναι οι ταχύτατοι φορτιστές νέας γενιάς, που πλέον φτάνουν έως και τα 360 kW. Σε συνδυασμό με σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 800V αρχιτεκτονικής, οι χρόνοι φόρτισης έχουν μειωθεί εντυπωσιακά, φέρνοντας την εμπειρία όλο και πιο κοντά σε έναν συμβατικό ανεφοδιασμό καυσίμου. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης trip planner, live διαθεσιμότητα φορτιστών και αρκετά καλή υποστήριξη πελατών, ενώ συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες επιλογές για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Ιδανική για ταξίδια

Η NRG έχει τοποθετήσει ταχυφορτιστές incharge σχεδόν σε όλα τα πρατήρια ανεφοδιασμού της Shell και της Avin σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες του εθνικού μας δικτύου, κάνοντας τη συγκεκριμένη εφαρμογή τον ιδανικό «travel buddy». Ταυτόχρονα, μέσω της λειτουργίας trip planner, μπορούμε να προγραμματίσουμε ακριβώς τη διαδρομή μας και τις στάσεις φόρτισης που θα κάνουμε, βλέποντας τη διαθεσιμότητα των φορτιστών, χωρίς όμως να μπορείς να κάνεις κάποια κράτηση σε αυτόν.

Καλή υποστήριξη πελατών

Εκτός από την 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη, η εφαρμογή incharge μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ηλεκτρονικό υπολογιστή, πηγαίνοντας στη διεύθυνση drive.nrgincharge.gr και εισάγοντας τα ίδια στοιχεία με αυτά που έχει γίνει η εγγραφή στην εφαρμογή. Μπορεί να ακούγεται ασήμαντο, αλλά είναι μια καλή λύση έκτακτης ανάγκης.

Blink Charging Hellas

24/7 υποστήριξη πελατών

Η εφαρμογή Blink Charging Hellas «εμπιστεύεται» το χρήστη, καθώς εγκρίνει την πιστωτική κάρτα πληρωμής εισάγουμε χωρίς να χρεώσει τίποτα, ενώ την ίδια στιγμή ξεκινάει τη φόρτιση χωρίς κάποια δέσμευση ποσού, χρεώνοντας απλά το χρήστη για την ενέργεια που αναπλήρωσε στη μπαταρία του, στο τέλος της διαδικασίας. Η χρέωση στο δίκτυο της Βlink γίνεται με βάση την ηλεκτρική ενέργεια (kWh) που καταναλώνει ο κάθε οδηγός, χωρίς κρυφές χρεώσεις ή πάγια συνδρομητών. Το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στα 0,43€/ kWh για τους AC φορτιστές και στα 0,52€/ kWh για τους DC φορτιστές. Επίσης, η Blink είναι η πρώτη εταιρεία που προσέφερε RFID κάρτες στους οδηγούς και μάλιστα δωρεάν.

Ευρύ δίκτυο φορτιστών

Στο δίκτυο της Blink υπάρχει ταχυφορτιστής στον Πειραιά και στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, καθώς αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μονάδες AC Level 2. Βέβαια, έχει τοποθετήσει στρατηγικά τους φορτιστές της στα αστικά κέντρα, αποφεύγοντας τους αυτοκινητόδρομους, όπου υπάρχει ανάγκη για γρήγορη φόρτιση. Έτσι, βρίσκουμε φορτιστές της εταιρείας σε χώρους στάθμευσης γυμναστηρίων, καταστημάτων και άλλων επιχειρήσεων.

Πολλές επιλογές στον χάρτη φορτιστών

Μέσα από την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν όχι μόνο να δουν τους πλησιέστερους σταθμούς φόρτισης, αλλά και να φιλτράρουν τα αποτελέσματα που βλέπουν στο χάρτη τους, ορίζοντας παραμέτρους όπως η διαθεσιμότητα ή το ωράριο του σταθμού ή τον τύπο καλωδίου-φορτιστή, επιβεβαιώνοντας τη συμβατότητα με το αυτοκίνητο τους. Επιλέγοντας το σταθμό και πατώντας το κουμπί της πλοήγησης, ο προορισμός εμφανίζεται κατευθείαν στην εφαρμογή «Χάρτες» του smartphone.

EKO (πρώην Charge&GO)

24/7 υποστήριξη πελατών

Η μετάβαση του πρώην Charge&GO στο οικοσύστημα της ΕΚΟ ήταν μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές της αγοράς τα τελευταία χρόνια. Πλέον, το EKO Smile Charge αξιοποιεί το εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων της εταιρείας, τοποθετώντας φορτιστές σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου αλλά και μέσα στις πόλεις. Η φιλοσοφία εδώ είναι ξεκάθαρη: εύκολη πρόσβαση, γρήγορη χρήση και απλή εμπειρία για τον μέσο οδηγό. Η εφαρμογή παραμένει αρκετά straightforward, χωρίς υπερβολικά πολύπλοκα μενού, ενώ η παρουσία της ΕΚΟ προσφέρει και ένα αίσθημα “οικειότητας” σε πολλούς οδηγούς που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν επαφή με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η εφαρμογή δίνει στο χρήστη την επιλογή να κάνει εγγραφή στην εφαρμογή ή να φορτίσει ως επισκέπτης, με τις χρεώσεις να μειώνονται κατά 5-6 σεντς ανά kWh για τους εγγεγραμμένους. Οι τιμές για τους χρήστες που ολοκληρώνουν την εγγραφή τους είναι 0,4€/kWh για AC, 0,5€/kWh για DC (μέχρι 150 kW), 0,55€ (από 150kW και άνω) φόρτιση.

Εξαιρετικό δίκτυο φορτιστών

Ενώ πολλές εφαρμογές επικεντρώνονται στα αστικά κέντρα, η ΕΚΟ έχει τοποθετήσει πολλούς φορτιστές στην επαρχία αλλά και σε μεγάλα ελληνικά νησιά, όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη εφαρμογή σας επιτρέπει να φορτίσετε το αυτοκίνητο σας σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) της Πελοποννήσου.

Για τους.. βιαστικούς

Η υπηρεσία AutoCharge που βρίσκουμε μέσα στην εφαρμογή, επιτρέπει στο αυτοκίνητο να ξεκινήσει να φορτίζει σχεδόν αμέσως, αυτοματοποιώντας μεγάλο μέρος της διαδικασίας (αλλά λειτουργεί σε συγκεκριμένους φορτιστές). Ουσιαστικά, παρκάροντας και συνδέοντας το αυτοκίνητο στον φορτιστή, ξεκινά αμέσως η διαδικασία αναπλήρωσης της ενέργειας στη μπαταρία του. Ταυτόχρονα, μπορείς να ξεκινήσεις εύκολα τη φόρτιση σαρώνοντας τον QR κωδικό του φορτιστή με τη κάμερα σου.

Chargespot by Protergia

24/7 υποστήριξη πελατών

Η ChargeSpot της Protergia ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με περίπλοκα features, αλλά εστιάζει περισσότερο στην πρακτικότητα και στην απλή εμπειρία χρήσης. Το δυνατό σημείο της εφαρμογής είναι τα εξαιρετικά φίλτρα αναζήτησης φορτιστών, καθώς ο χρήστης μπορεί να ψάξει ανάλογα με ισχύ, τύπο καλωδίου ή διαθεσιμότητα. Παράλληλα, το δίκτυο περιλαμβάνει τόσο φορτιστές σε Σ.Ε.Α. όσο και αρκετούς δημοτικούς ή δωρεάν φορτιστές. Σημαντικό επίσης είναι πως δεν απαιτείται κάποιο top-up υπολοίπου, καθώς οι χρεώσεις γίνονται απευθείας μέσω κάρτας. Αυτό κάνει την εφαρμογή αρκετά φιλική για νέους χρήστες EV που δεν θέλουν να μπλέξουν με προπληρωμένα wallets και δεσμεύσεις ποσών.

Evziiin

24/7 υποστήριξη πελατών

Η εφαρμογή της evziiin έχει μηδενικό κόστος εγγραφής, αλλά για να ξεκινήσει η φόρτιση ο χρήστης πρέπει να «φορτώσει» το λογαριασμό του με ένα από τα 5 προκαθορισμένα ποσά. Ταυτόχρονα, επιλέγοντας τη λειτουργία «Auto Top-Up», η εφαρμογή επαναφορτίζει αυτόματα το υπόλοιπο του λογαριασμού όταν δεν αρκεί για τη φόρτιση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα δέσμευσης θέσης φόρτισης για 45 λεπτά, κάτι ιδιαίτερα καθυσηχαστικό. Το κόστος φόρτισης είναι κοινό για όλους τους σταθμούς, με τους AC στα 0,5€/kWh και τους DC στα 0,6€/kWh.

Fortizo

Μία από τις πιο δύσκολες εφαρμογές που δοκιμάσαμε: Το δίκτυο της εφαρμογής Fortizo είναι αρκετά ιδιαίτερο, καθώς σχεδόν όλοι οι φορτιστές βρίσκονται σε χώρους στάθμευσης (parking επί πληρωμή) ή σε ξενοδοχεία. Υπάρχει μία ανησυχητική αστάθεια στην τιμολογιακή πολιτική, καθώς αλλάζει από σταθμό σε σταθμό. Πρόκειται μάλιστα, για μία από τις λίγες εφαρμογές με «χρέωση πρόσβασης». Χρεώνει δηλαδή, ένα συγκεκριμένο ποσό το χρήστη, για να …πέσει η σημαία, ενώ ταυτόχρονα χρεώνει και ένα μικρό ποσό ανά λεπτό, όταν το αυτοκίνητο καταλαμβάνει τη θέση έχοντας ολοκληρώσει τη φόρτιση του.

Electrip

Η Electrip είναι από τις εταιρείες που έχουν αναπτυχθεί πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και γενικότερα στα Βαλκάνια. Το δίκτυο της βασίζεται κυρίως σε DC και fast charging υποδομές, με αρκετά καλή κάλυψη σε βασικούς ταξιδιωτικούς άξονες, ενώ η εφαρμογή διαθέτει μοντέρνο και αρκετά εύχρηστο interface. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Electrip είναι οι roaming δυνατότητες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο χρήστης μπορεί να φορτίσει και εκτός Ελλάδας χωρίς να χρειάζεται διαφορετική εφαρμογή ή ξεχωριστό λογαριασμό. Αυτό αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, ειδικά τώρα που όλο και περισσότεροι Έλληνες ταξιδεύουν με EV προς Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει αρκετά σε high-power charging σταθμούς, ακολουθώντας τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση για ultra-fast φόρτιση.

EV Loader

Η EV Loader δεν απαιτεί κάποιο αρχικό ποσό για την εγγραφή του χρήστη. Προσφέρει στον χρήστη ένα εύχρηστο και εργονομικό περιβάλλον μέσα στην εφαρμογή, ενώ ταυτόχρονα δίνει την επιλογή να γίνει κράτηση ενός AC φορτιστή, όχι μόνο όσο βρίσκεται καθ’ οδόν για αυτόν, αλλά για οποιαδήποτε ώρα μέσα στον επόμενο μήνα. Πολλοί φορτιστές στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι δωρεάν, καθώς προσφέρονται από ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, άρα είναι ο ιδανικός βοηθός όταν διαλέγεις ξενοδοχείο για τις διακοπές σου. Στις περιπτώσεις που υπάρχει χρέωση φόρτισης, οι τιμές κυμαίνονται από 0.38€ μέχρι και 0.55€ ανά kWh, ενώ δεν προσφέρει ταχυφορτιστές.

Εφαρμογές εύρεσης φορτιστών

Αντί όμως, να κάθεστε και να ανοίγετε μία-μία όλες αυτές τις εφαρμογές, για να βρείτε τον πιο κοντινό σας φορτιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές, που δείχνουν τους φορτιστές σχεδόν όλων των εταιρειών σε ένα κοινό χάρτη. Δυστυχώς όμως, για τη φόρτιση, ακόμη πρέπει να χρησιμοποιήσεις την εκάστοτε εφαρμογή του φορτιστή. Ελπίζουμε στο μέλλον, πως αυτό που έγινε με το e-pass και τα διόδια όλης της χώρας, θα επαναληφθεί με τις εφαρμογές φόρτισης, με ένα εύστοχο, all-in-one app. Βέβαια, το ιδανικό είναι πριν ξεκινήσετε για το φορτιστή που θα βρείτε από αυτές τις εφαρμογές, να διαβάσετε την εταιρεία φόρτισης που σκοπεύετε να επισκεφθείτε και να επιβεβαιώσετε πως ο φορτιστής σας είναι σε λειτουργία και διαθέσιμος.

ReCharge

H reCharge είναι μια κρατική εφαρμογή, η οποία εμφανίζει χιλιάδες σημεία φόρτισης σε όλη τη χώρα και μάλιστα προσφέρει μια πληθώρα φίλτρων στο χάρτη, για να βρεις την ιδανική επιλογή. Επιλέγοντας έναν σταθμό φόρτισης, προβάλλει πολλές πληροφορίες, όπως η τάση, η μέθοδος φόρτισης και το κόστος φόρτισης, ενώ δείχνει την τοποθεσία, επιτρέποντας στο χρήστη να ξεκινήσει τη πλοήγηση του προς το φορτιστή με ένα μόνο πάτημα.

PlugShare

Το PlugShare είναι μια παγκόσμια εφαρμογή και αντλεί πληροφορίες από τους χρήστες του. Αυτοί, εκτός από την εύρεση φορτιστή, μπορούν να καταχωρήσουν επίσης έναν νέο σταθμό φόρτισης ή οικιακό φορτιστή. Πλέον έχει μια πολύ ισχυρή κοινότητα, με τους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες και σχόλια για τον κάθε φορτιστή, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία για όλους τους υπόλοιπους. Ο χάρτης της έχει πολλά φίλτρα και ξεχωριστά χρώματα για κάθε τύπο φορτιστή, για να είναι πολύ εύκολα κατανοητός.

Η νέα εποχή των ultra-fast φορτιστών

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο όμως δεν είναι πλέον οι εφαρμογές. Είναι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η ίδια η φόρτιση. Οι ultra-fast φορτιστές 300+ kW αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο συνηθισμένοι στην Ελλάδα, ενώ τα νέα EV με 800V αρχιτεκτονικές μπορούν να ανακτήσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό αλλάζει δραστικά την εμπειρία χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ειδικά στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η εποχή όπου το EV σήμαινε «ψάχνω φορτιστή με αγωνία» αρχίζει σιγά σιγά να μένει πίσω. Και όσο οι υποδομές συνεχίζουν να αναπτύσσονται με αυτούς τους ρυθμούς, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε σε μια πραγματικά ώριμη ηλεκτρική αγορά στην Ελλάδα.

Πηγή: autotypos.gr

