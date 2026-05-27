ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:30
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

27.05.2026 11:46

Με καθυστέρηση εξοφλούνται οι γιατροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία – Η παρέμβαση του ΙΣΑ

Την επίλυση του ζητήματος που αφορούσε τις καθυστερήσεις πληρωμών στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την παχυσαρκία, δρομολόγησε η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μετά την ανάδειξη του θέματος, στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης, του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, συνοδευόμενου από τον Α’ Αντιπρόεδρο Φ. Πατσουράκο και τη Β’ Αντιπρόεδρο Π. Λεονάρδου.

Κατά τη συνάντηση με τους ιατρούς και το προσωπικό της δομής, επισημάνθηκαν οι σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των ιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρόληψης, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες.

Το Προεδρείο του ΙΣΑ προχώρησε άμεσα σε παρέμβαση προς ΗΔΙΚΑ και την 1η ΥΠΕ, ζητώντας την ταχεία αποκατάσταση του προβλήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο ΙΣΑ, ο Οργανισμός πρόκειται να προχωρήσει στην εξόφληση των σχετικών οφειλών, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του προγράμματος.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο κ. Πατούλης δήλωσε: «Ο ΙΣΑ παραμένει σταθερά δίπλα στους ιατρούς και παρεμβαίνει άμεσα για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τις πληρωμές τους

Οι καθυστερήσεις δυσχεραίνουν την λειτουργία των δομών υγείας και την υλοποίηση κρίσιμων προγραμμάτων πρόληψης.

Η έγκαιρη αποζημίωση των ιατρών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη της δημόσιας υγείας και την επιτυχία των προληπτικών δράσεων».

