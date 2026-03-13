Ο ΙΣΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εξετάσεων

Πρωτοβουλία για την επιστημονικά τεκμηριωμένη κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων, έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), κατά την τελευταία συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα ο ΙΣΑ θα αναθέσει σε επιστημονικό φορέα τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αντικειμενικής και τεκμηριωμένης πρότασης κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων, με βάση τα πραγματικά επιστημονικά, λειτουργικά και τεχνολογικά δεδομένα, της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διασφάλιση δίκαιης αποζημίωσης των ιατρικών πράξεων, την ορθολογική αποτύπωση του πραγματικού κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας και τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και διαφανούς πλαισίου για το σύστημα υγείας.

«Η ορθολογική και επιστημονικά τεκμηριωμένη κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών. Ο ΙΣΑ θα συνεργαστεί με επιστημονικές φορείς προκειμένου να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοστολόγησης, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ιατρικής επιστήμης και της υγειονομικής περίθαλψης», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

