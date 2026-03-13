search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 15:29
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2026 14:57

Ο ΙΣΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εξετάσεων

13.03.2026 14:57
sintagografisi_0802_1460-820_new
credit: pixabay

Πρωτοβουλία για την επιστημονικά τεκμηριωμένη κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων, έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), κατά την τελευταία συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα ο ΙΣΑ θα αναθέσει σε επιστημονικό φορέα τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αντικειμενικής και τεκμηριωμένης πρότασης κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων, με βάση τα πραγματικά επιστημονικά, λειτουργικά και τεχνολογικά δεδομένα, της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διασφάλιση δίκαιης αποζημίωσης των ιατρικών πράξεων, την ορθολογική αποτύπωση του πραγματικού κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας και τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και διαφανούς πλαισίου για το σύστημα υγείας.

«Η ορθολογική και επιστημονικά τεκμηριωμένη κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών. Ο ΙΣΑ θα συνεργαστεί με επιστημονικές φορείς προκειμένου να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοστολόγησης, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ιατρικής επιστήμης και της υγειονομικής περίθαλψης», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Διαβάστε επίσης:

Οφθαλμικό σύνδρομο γραφείου: Χρήσιμες συμβουλές για λιγότερη κόπωση στα μάτια

ΕΟΔΥ: Η ιλαρά συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους – Κρίσμος ο εμβολιασμός

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κατεβαίνουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 18 Μαρτίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erdogan_1303_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σαφές μήνυμα της Τουρκίας στο Ιράν – «Δεν είμαστε μέρος του πολέμου, αλλά δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις»

viasmos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: 38χρονος συνελήφθη για βιασμό ανήλικης – Την πλησίασε με αγγελία για υιοθεσία γάτας

sintagografisi_0802_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ο ΙΣΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εξετάσεων

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

giatros-new
ΥΓΕΙΑ

Σοβαρή γρίπη ή COVID-19 θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος - Παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 15:26
erdogan_1303_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σαφές μήνυμα της Τουρκίας στο Ιράν – «Δεν είμαστε μέρος του πολέμου, αλλά δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις»

viasmos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: 38χρονος συνελήφθη για βιασμό ανήλικης – Την πλησίασε με αγγελία για υιοθεσία γάτας

sintagografisi_0802_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ο ΙΣΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εξετάσεων

1 / 3