search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 16:13
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

24.09.2025 14:18

Το στρατηγικό σχέδιο του ΙΣΑ για τις ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στα νησιά

24.09.2025 14:18
patoulis 665- new

Στις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ιατρικός κόσμος και το σύστημα υγείας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του κατά την 9η Ολομέλεια Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων που έλαβε χώρα στη Ρόδο, πριν από λίγες ημέρες.

Στη σύνοδο αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων και οι προκλήσεις της νησιωτικότητας στον τομέα της υγείας, με έμφαση στις ελλείψεις προσωπικού, τις δυσκολίες πρόσβασης στις δομές υγείας και την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίδιες ευκαιρίες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) επεσήμανε ότι μέσα από στοχευμένες πολιτικές και συντονισμένες δράσεις μπορούν να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην υγεία για όλους τους νησιώτες, ενώ υπογράμμισε ότι η τηλεϊατρική και η τοπική παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού είναι τα «κλειδιά για τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των νησιών.».

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στην στρατηγική για τη στήριξη της υγειονομικής κάλυψης στα νησιά με έμφαση στις εξής πρωτοβουλίες: 

  • Εξειδικευμένοι γενικοί γιατροί με τηλεϊατρική: Τοποθέτηση γιατρών με ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και τη χρήση τηλεϊατρικών συστημάτων, ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τα μικρά νησιά. 
  • Χαρτογράφηση του πληθυσμού: Δημιουργία πλήρους καταγραφής των κατοίκων, για να γνωρίζουμε κάθε στιγμή πόσοι είναι καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς ή έχουν άλλες χρόνιες παθήσεις. 
  • Διατήρηση γιατρών για τουλάχιστον τρία χρόνια: Με την εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η εμπειρία στην τοπική φροντίδα, με παράλληλη υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για διαμονή και διαβίωση.
  •   Δευτεροβάθμια περίθαλψη από τα νομαρχιακά νοσοκομεία: Δημιουργία ενός δικτύου προστασίας για τους κατοίκους των μικρών νησιών, μειώνοντας παράλληλα τις άσκοπες και κοστοβόρες αερομεταφορές. 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, των βουλευτών Δωδεκανήσου Μάνου Κονσόλα, Μίκας Ιατρίδη, Ιωάννη Παππά και Βασιλείου Νικόλαου Υψηλάντη, καθώς και πλήθους αυτοδιοικητικών και πολιτικών παραγόντων της ευρύτερης περιοχής.

Διαβάστε επίσης

Πονοκέφαλος: Ποιες είναι οι πέντε απλές συνήθειες που τον προλαμβάνουν

ΕΟΦ: Αμετάβλητες παραμένουν οι συστάσεις για τη χρήση της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Ένα μοναδικό «Διαβητικό Χωριό» στη Χίο: Μια γιορτή Ζωής, Γνώσης και Πρόληψης!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza
ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι σαν ταινία τρόμου»: Έμφραγμα στα νοσοκομεία της Γάζας – Δεκάδες νεκροί τις τελευταίες ώρες

maxitika aeroplana 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: «Είμαστε έτοιμοι» απειλεί το ΝΑΤΟ, για «υστερίες» μιλά η Μόσχα – «Είμαστε αρκούδα» απαντά στα περί «χάρτινης τίγρης» του Τραμπ

respiratory-infection_2409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Μαζί με την έναρξη των σχολείων έρχονται και οι λοιμώξεις – Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και μαθητές

famellos_2409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη των επικίνδυνων εξελίξεων για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη και για τον κόσμο»

diamantopoulou-karystianou-doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα Τέμπη: Η Διαμαντοπούλου επιτίθεται στην Καρυστιανού, ο Δούκας αναγνωρίζει τον αγώνα της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 16:13
gaza
ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι σαν ταινία τρόμου»: Έμφραγμα στα νοσοκομεία της Γάζας – Δεκάδες νεκροί τις τελευταίες ώρες

maxitika aeroplana 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: «Είμαστε έτοιμοι» απειλεί το ΝΑΤΟ, για «υστερίες» μιλά η Μόσχα – «Είμαστε αρκούδα» απαντά στα περί «χάρτινης τίγρης» του Τραμπ

respiratory-infection_2409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Μαζί με την έναρξη των σχολείων έρχονται και οι λοιμώξεις – Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και μαθητές

1 / 3