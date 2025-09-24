Το στρατηγικό σχέδιο του ΙΣΑ για τις ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στα νησιά

Στις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ιατρικός κόσμος και το σύστημα υγείας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του κατά την 9η Ολομέλεια Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων που έλαβε χώρα στη Ρόδο, πριν από λίγες ημέρες.

Στη σύνοδο αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων και οι προκλήσεις της νησιωτικότητας στον τομέα της υγείας, με έμφαση στις ελλείψεις προσωπικού, τις δυσκολίες πρόσβασης στις δομές υγείας και την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίδιες ευκαιρίες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) επεσήμανε ότι μέσα από στοχευμένες πολιτικές και συντονισμένες δράσεις μπορούν να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην υγεία για όλους τους νησιώτες, ενώ υπογράμμισε ότι η τηλεϊατρική και η τοπική παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού είναι τα «κλειδιά για τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των νησιών.».

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στην στρατηγική για τη στήριξη της υγειονομικής κάλυψης στα νησιά με έμφαση στις εξής πρωτοβουλίες:

Εξειδικευμένοι γενικοί γιατροί με τηλεϊατρική: Τοποθέτηση γιατρών με ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και τη χρήση τηλεϊατρικών συστημάτων, ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τα μικρά νησιά.

Χαρτογράφηση του πληθυσμού: Δημιουργία πλήρους καταγραφής των κατοίκων, για να γνωρίζουμε κάθε στιγμή πόσοι είναι καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς ή έχουν άλλες χρόνιες παθήσεις.

Διατήρηση γιατρών για τουλάχιστον τρία χρόνια: Με την εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η εμπειρία στην τοπική φροντίδα, με παράλληλη υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για διαμονή και διαβίωση.

Δευτεροβάθμια περίθαλψη από τα νομαρχιακά νοσοκομεία: Δημιουργία ενός δικτύου προστασίας για τους κατοίκους των μικρών νησιών, μειώνοντας παράλληλα τις άσκοπες και κοστοβόρες αερομεταφορές.

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, των βουλευτών Δωδεκανήσου Μάνου Κονσόλα, Μίκας Ιατρίδη, Ιωάννη Παππά και Βασιλείου Νικόλαου Υψηλάντη, καθώς και πλήθους αυτοδιοικητικών και πολιτικών παραγόντων της ευρύτερης περιοχής.

Διαβάστε επίσης

Πονοκέφαλος: Ποιες είναι οι πέντε απλές συνήθειες που τον προλαμβάνουν

ΕΟΦ: Αμετάβλητες παραμένουν οι συστάσεις για τη χρήση της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Ένα μοναδικό «Διαβητικό Χωριό» στη Χίο: Μια γιορτή Ζωής, Γνώσης και Πρόληψης!