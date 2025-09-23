Ένα μοναδικό «Διαβητικό Χωριό» στη Χίο: Μια γιορτή Ζωής, Γνώσης και Πρόληψης!

Το «Διαβητικό Χωριό – Τρόπος Ζωής» έρχεται στη Χίο, στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2025, με σκοπό να αλλάξει τα δεδομένα στην πρόληψη και την ενημέρωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Πρόκειται για το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα, ένα πρωτοποριακό, διαδραστικό γεγονός, το οποίο θα μετατρέψει την ενημέρωση σε μια βιωματική εμπειρία για όλους.

Αυτό το πρωτότυπο «χωριό» βασίζεται σε μια σειρά επιτυχημένων δράσεων που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), που είχαν κινητοποιήσει χιλιάδες πολίτες, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης.

Συνεχίζοντας αυτή την υπέροχη παράδοση, ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση, οργανώνει αυτό το μοναδικό «χωριό», μια πρωτοβουλία με κοινωνικό χαρακτήρα, σχεδιασμένη για να υποστηρίξει τα άτομα με Διαβήτη και τις οικογένειές τους, αλλά και να αφυπνίσει το ευρύ κοινό.

«Γιατί το ονομάζουμε «χωριό»; Γιατί είναι μια ολόκληρη πολιτεία γεμάτη Γνώση, Υγεία και Γλυκά Χαμόγελα, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά περίπτερα, να ρωτήσουν, να πάρουν απαντήσεις από ειδικούς επιστήμονες και να γνωρίσουν στην πράξη υγιεινούς τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας.» όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία «ο Διαβήτης μας αφορά όλους!».

Στην Ελλάδα, πάνω από 1.242.340 άνθρωποι –σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ- ζουν με Διαβήτη, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό βρίσκεται στο προδιαβητικό στάδιο, χωρίς καν να το υποψιάζεται. Γι’ αυτό, η ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη και υποστήριξη κρίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Τι θα ζήσετε στο «Διαβητικό Χωριό»

Η «Διαβητο – Πόλις: μια πόλη Γνώσης και Υγείας» θα βρίσκεται στην Πλατεία Πλαστήρα στη χώρα της Χίου και θα είναι ανοιχτή από τις 10.00 το πρωί έως και τις 14.30 το μεσημέρι. Και το απόγευμα θα είναι στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο της πόλης, από τις 18.00 έως και τις 21.00. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και όσοι την επισκεφθούν θα δουν:

Μια κοινότητα σε δράση : Η εκδήλωση δίνει βήμα στην μεγάλη κοινότητα των ατόμων με Διαβήτη, κάνοντάς την πιο ορατή και ενισχύοντας το αίσθημα αλληλεγγύης και υποστήριξης.

: Η εκδήλωση δίνει βήμα στην μεγάλη κοινότητα των ατόμων με Διαβήτη, κάνοντάς την πιο ορατή και ενισχύοντας το αίσθημα αλληλεγγύης και υποστήριξης. Ζωντανές εικόνες και δράσεις, ιδανικές για τηλεοπτική κάλυψη.

και δράσεις, ιδανικές για τηλεοπτική κάλυψη. Δωρεάν ενημέρωση και πρακτικές λύσεις για όλους τους πολίτες, γιατί η Υγεία είναι Δικαίωμα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη κορυφαίων επιστημονικών φορέων , όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (Ε.Δ.Ε.), η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, καθώς και τη συνεργασία τοπικών και εθνικών αρχών.

