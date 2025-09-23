Είναι ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη – Τι λέει η επιστήμη για τη σχέση της με τον αυτισμό

Σύγχυση και φόβο στους γονείς σε όλο τον κόσμο προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τις έγκυες γυναίκες να αποφεύγουν την παρακεταμόλη, εκτός από περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλού πυρετού, λόγω πιθανής σύνδεσης με τον αυτισμό.

Ωστόσο, η επιστήμη βάζει το θέμα στη σωστή του βάση, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η αναστάτωση που έχει προκληθεί από τις δηλώσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η παρακεταμόλη – γνωστή ως ακεταμινοφαίνη ή με την εμπορική ονομασία Tylenol στις ΗΠΑ – χρησιμοποιείται συνήθως για την ανακούφιση από τον πόνο, όπως ο πόνος στην πλάτη και οι πονοκέφαλοι, και για τη μείωση του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η Υπηρεσία Θεραπευτικών Προϊόντων της Αυστραλίας επιβεβαίωσε σήμερα τις υφιστάμενες ιατρικές οδηγίες ότι είναι ασφαλές για τις έγκυες γυναίκες να λαμβάνουν παρακεταμόλη σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης.

Τα παραπάνω αναφέρουν οι Παιδίατροι Νίκολας Γουντ Καθηγητής Κλινικής Εμβολιολογίας Νοσοκομείο Παίδων στην Κλινική Σχολή Westmead, Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και η Ντέμπρα Κένεντι αναπληρώτρια καθηγήτρια Γενετικής, Σχολή Υγείας Γυναικών και Παιδιών, UNSW Σίδνεϊ, σε σημερινό άρθρο τους στο The Conversation.

Η παρακεταμόλη, ταξινομείται ως φάρμακο κατηγορίας Α. Αυτό σημαίνει ότι πολλές έγκυες γυναίκες και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία τη χρησιμοποιούν εδώ και καιρό χωρίς αύξηση των γενετικών ανωμαλιών ή επιβλαβείς επιπτώσεις στο έμβρυο.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται ο πυρετός κατά την εγκυμοσύνη, γιατί όταν δεν αντιμετωπίζεται στην αρχή της εγκυμοσύνης συνδέεται με αποβολή, ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα, λαγόχειλο και ουρανίσκο και καρδιακές ανωμαλίες. Οι λοιμώξεις κατά την εγκυμοσύνη έχουν επίσης συνδεθεί με μεγαλύτερο κίνδυνο αυτισμού.

Πώς έχει εξελιχθεί η έρευνα τα τελευταία χρόνια;

Το 2021, μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων εξέτασε στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους και ζώα σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη. Η συναινετική τους δήλωση προειδοποίησε ότι η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να μεταβάλει την ανάπτυξη του εμβρύου, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού.

Τον περασμένο μήνα, μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ εξέτασε τη σχέση μεταξύ παρακεταμόλης και νευροαναπτυξιακών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού και της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), σε υπάρχουσα έρευνα.

Εντόπισαν 46 μελέτες και διαπίστωσαν ότι 27 μελέτες ανέφεραν συνδέσεις μεταξύ της λήψης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη και νευροαναπτυξιακών διαταραχών στους απογόνους, εννέα δεν έδειξαν σημαντική σύνδεση και τέσσερις υπέδειξαν ότι συσχετιζόταν με χαμηλότερο κίνδυνο.

Η πιο αξιοσημείωτη μελέτη στην ανασκόπησή τους, λόγω της εξελιγμένης στατιστικής ανάλυσής της, κάλυψε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια παιδιά που γεννήθηκαν στη Σουηδία μεταξύ 1995 και 2019 και δημοσιεύθηκε το 2024.

Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι υπήρχε οριακά αυξημένος κίνδυνος αυτισμού και ΔΕΠΥ που να σχετίζεται με τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές ανέλυσαν τα ζεύγη αδελφών, για να λάβουν υπόψη τις γενετικές και περιβαλλοντικές επιρροές που μοιράζονταν τα αδέλφια, δεν βρήκαν στοιχεία αυξημένου κινδύνου αυτισμού, ΔΕΠΥ ή νοητικής αναπηρίας που να σχετίζεται με τη χρήση παρακεταμόλης.

Οι συγγραφείς της μελέτης του 2024 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συσχετίσεις που βρέθηκαν σε άλλες μελέτες μπορεί να αποδίδονται σε «συγχυτικούς» παράγοντες: επιρροές που μπορούν να διαστρεβλώσουν τα ερευνητικά ευρήματα.

Μια περαιτέρω ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο εξέτασε τα δυνατά και τα περιοριστικά σημεία της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη στον κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ και αυτισμού στο παιδί. Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι οι περισσότερες μελέτες ήταν δύσκολο να ερμηνευθούν επειδή είχαν προκαταλήψεις, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των συμμετεχόντων, και δεν είχαν λάβει υπόψη τους συγχυτικούς παράγοντες.

Όταν λήφθηκαν υπόψη οι συγχυτικοί παράγοντες μεταξύ των αδελφών, διαπιστώθηκε ότι τυχόν συσχετίσεις αποδυναμώθηκαν σημαντικά. Αυτό υποδηλώνει ότι κοινοί γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να έχουν προκαλέσει μεροληψία στις αρχικές παρατηρήσεις.

Αιτίες που προκαλούν ή αυξάνουν τον κίνδυνο αυτισμού

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη όλες τις αιτίες του αυτισμού, αλλά έχουν ενοχοποιηθεί αρκετοί γενετικοί και μη γενετικοί παράγοντες όπως:

-χρήση φαρμάκων από τη μητέρα,

-ασθένειες,

-οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της προεκλαμψίας

-οι ηλικίες της μητέρας και του πατέρα,

-η γενετική, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Είμαι έγκυος, τι σημαίνει αυτό για μένα;

Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η παρακεταμόλη έχει επιβλαβείς επιπτώσεις σε ένα αγέννητο μωρό.

Όπως όμως συμβαίνει με κάθε φάρμακο που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η παρακεταμόλη πρέπει να χρησιμοποιείται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Εάν είστε έγκυος και εμφανίσετε πυρετό, είναι σημαντικό να τον αντιμετωπίσετε, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης παρακεταμόλης.

Εάν η συνιστώμενη δόση παρακεταμόλης δεν αντιμετωπίζει τα συμπτώματά ή τον πόνο, επικοινωνήστε με τον γιατρό.

ΠΗΓΗ: theconversation.com

