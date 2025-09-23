ΗΠΑ: Συνεχίζεται η επίθεση κατά της επιστήμης – O Τραμπ «έδειξε» την παρακεταμόλη ως… υπεύθυνη για αυτισμό

Οι γιατροί στις ΗΠΑ θα λάβουν σύντομα την οδηγία να μην συνταγογραφούν το παυσίπονο Tylenol σε έγκυες γυναίκες, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος μια αμφισβητούμενη σχέση μεταξύ του φαρμάκου και του αυτισμού.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η λήψη παρακεταμόλης, του κύριου συστατικού του Tylenol, γνωστού στις ΗΠΑ και ως ακεταμινοφαίνη, «δεν είναι καλή» και ότι οι έγκυες γυναίκες πρέπει να το λαμβάνουν μόνο σε περιπτώσεις υψηλού πυρετού.

Διάψευση

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει μια συσχέτιση μεταξύ της λήψης Tylenol από έγκυες γυναίκες και του αυτισμού, αλλά τα ευρήματα αυτά είναι ασυνεπή και ασαφή. Η Kenvue, η εταιρεία που παράγει το Tylenol, έχει υπερασπιστεί τη χρήση του φαρμάκου σε έγκυες γυναίκες. Σε δήλωση προς το BBC, ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι ανεξάρτητες, αξιόπιστες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν σαφώς ότι η λήψη ακεταμινοφαίνης δεν προκαλεί αυτισμό. Διαφωνούμε έντονα με οποιαδήποτε αντίθετη άποψη και ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο που αυτό ενέχει για την υγεία των εγκύων γυναικών».

Η ακεταμινοφαίνη – το δραστικό συστατικό του Tylenol – είναι η ασφαλέστερη επιλογή αναλγητικού για τις έγκυες γυναίκες, πρόσθεσε, και χωρίς αυτήν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μια επικίνδυνη επιλογή μεταξύ του να υποφέρουν από καταστάσεις όπως πυρετός ή να χρησιμοποιούν πιο επικίνδυνες εναλλακτικές λύσεις. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, ο Κένεντι είπε ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα εκδώσει μια ανακοίνωση προς τους γιατρούς σχετικά με αυτό που περιέγραψε ως τον πιθανό κίνδυνο της λήψης Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Είπε ότι η FDA θα ξεκινήσει επίσης τη διαδικασία αλλαγής της ετικέτας ασφαλείας του φαρμάκου και θα ξεκινήσει μια εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο Κένεντι πρόσθεσε ότι η FDA θα εγκρίνει σύντομα το Leucovorin, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την προστασία των ασθενών με καρκίνο από την τοξικότητα της χημειοθεραπείας, για χρήση ως θεραπεία για παιδιά με αυτισμό.

Το φολικό οξύ

Ο επίτροπος της FDA Μάρτι Μάκαρι δήλωσε ότι η έγκριση θα βασιστεί σε έρευνα που, όπως είπε, υποδηλώνει ότι το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό που έχουν έλλειψη φολικού οξέος, μιας μορφής βιταμίνης Β, να βελτιώσουν την λεκτική τους επικοινωνία. Το Autism Science Foundation, ένα αμερικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, δήλωσε ότι τα χαμηλά επίπεδα φολικού οξέος κατά τη διάρκεια της πρώιμης εγκυμοσύνης έχουν συνδεθεί σε ορισμένες μελέτες με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στα παιδιά, αν και τα ευρήματα δεν είναι συνεπή.

Μελέτες στη Νορβηγία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ διαπίστωσαν ότι οι μητέρες που έλαβαν συμπληρώματα φολικού οξέος κατά τη διάρκεια της σύλληψης είχαν παιδιά με 30-70% χαμηλότερη πιθανότητα αυτισμού. Ωστόσο, άλλες μελέτες δεν βρήκαν σημαντική συσχέτιση. Η φιλανθρωπική οργάνωση ανέφερε ότι η υπόθεση ότι το φολικό οξύ μπορεί να βελτιώσει ορισμένα συμπτώματα προέρχεται από δοκιμές με λευκοβορίνη, γνωστή και ως φολινικό οξύ.

Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι, σε αντίθεση με το κανονικό φολικό οξύ, το φολινικό οξύ μπορεί να διαπεράσει πιο εύκολα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να αντιμετωπίσει την έλλειψη της βιταμίνης. Έχουν διεξαχθεί τέσσερις μικρές, τυχαιοποιημένες δοκιμές, όλες με διαφορετικές δόσεις και μετρήσεις επιτυχίας. Μία από αυτές, που πραγματοποιήθηκε το 2016, μελέτησε 48 αυτιστικά παιδιά στις ΗΠΑ και διαπίστωσε βελτιώσεις στη λεκτική επικοινωνία σε σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι η επιστήμη βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο και απαιτείται περισσότερη έρευνα προτού καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα.

Εμμονή Κένεντι με τον αυτισμό

Τον Απρίλιο, ο Κένεντι δεσμεύτηκε για «μαζική προσπάθεια διεξαγωγής δοκιμών και έρευνας» με σκοπό τον προσδιορισμό της αιτίας του αυτισμού σε πέντε μήνες. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Δευτέρα την αύξηση των αναφερόμενων περιπτώσεων αυτισμού «φρικτή κρίση» και θέμα για το οποίο έχει «πολύ έντονα συναισθήματα». Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η εύρεση των αιτίων του αυτισμού – ενός σύνθετου συνδρόμου που αποτελεί αντικείμενο έρευνας εδώ και δεκαετίες – δεν θα είναι απλή υπόθεση.

Η ευρέως διαδεδομένη άποψη των ερευνητών είναι ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία για τον αυτισμό, ο οποίος θεωρείται αποτέλεσμα ενός σύνθετου συνδυασμού γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ο Δρ Στίβεν Φλάισμαν, πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, δήλωσε ότι η ανακοίνωση της Δευτέρας «δεν υποστηρίζεται από το σύνολο των επιστημονικών στοιχείων και απλοποιεί επικίνδυνα τις πολλές και σύνθετες αιτίες των νευρολογικών προβλημάτων στα παιδιά».

Η κορυφαία επιστημονική ένωση δήλωσε ότι οι γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα έχουν αναγνωρίσει σταθερά το Tylenol ως ένα από τα λίγα ασφαλή παυσίπονα για τις έγκυες γυναίκες. «Μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν δεν δείχνουν σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν άμεση σχέση μεταξύ της συνετής χρήσης ακεταμινοφαίνης κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τριμήνου και προβλημάτων στην ανάπτυξη του εμβρύου», δήλωσε η οργάνωση. Το φάρμακο συνιστάται από άλλες σημαντικές ιατρικές ομάδες καθώς και από άλλες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

Ασαφή ερευνητικά στοιχεία

Τον Αύγουστο, μια ανασκόπηση της έρευνας που διεξήχθη υπό την ηγεσία του πρύτανη της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ διαπίστωσε ότι τα παιδιά ενδέχεται να είναι πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη αυτισμού και άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών όταν εκτίθενται σε Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης του φαρμάκου, αλλά δήλωσαν ότι εξακολουθεί να είναι σημαντικό για τη θεραπεία του πυρετού και του πόνου της μητέρας, οι οποίοι μπορούν επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά.

Ωστόσο, μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2024, δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ της έκθεσης στο Tylenol και του αυτισμού. Η μελέτη διεξήχθη με την εξέταση ενός δείγματος πληθυσμού 2,4 εκατομμυρίων παιδιών που γεννήθηκαν στη Σουηδία μεταξύ 1995 και 2019. Περίπου το 7,5% από αυτά εκτέθηκαν σε ακεταμινοφαίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτισμού μεταξύ των παιδιών που εκτέθηκαν και εκείνων που δεν εκτέθηκαν, καθώς και συγκρίνοντας αδέλφια που μοιράζονταν το ίδιο γενετικό υλικό, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε αυξημένος κίνδυνος αυτισμού, ADHD ή νοητικής αναπηρίας που να μπορεί να συνδεθεί οριστικά με την ακεταμινοφαίνη.

«Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ή πειστικές μελέτες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης», δήλωσε η Μονίκ Μπόθα, καθηγήτρια κοινωνικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ. Η Δρ Μπόθα πρόσθεσε ότι η ανακούφιση του πόνου για τις έγκυες γυναίκες ήταν «επαίσχυντα ανεπαρκής», με το Tylenol να είναι μία από τις μόνες ασφαλείς επιλογές για τον πληθυσμό.

Οι διαγνώσεις αυτισμού έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από το 2000 και, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), το 2020 το ποσοστό μεταξύ των 8χρονων παιδιών έφτασε το 2,77%. Οι επιστήμονες αποδίδουν τουλάχιστον μέρος της αύξησης στην αυξημένη ευαισθητοποίηση για τον αυτισμό και στον διευρυμένο ορισμό της διαταραχής. Οι ερευνητές έχουν επίσης εξετάσει περιβαλλοντικούς παράγοντες. Στο παρελθόν, ο Κένεντι έχει προτείνει θεωρίες που έχουν καταπέσει σχετικά με την αύξηση των ποσοστών αυτισμού, κατηγορώντας τα εμβόλια παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

