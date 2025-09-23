Το Ισραήλ απομονώνεται ολοένα και περισσότερο με τις χώρες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος να πληθαίνουν – Μετά τη Γαλλία και το Βέλγιο

Η Γαλλία, η χώρα που χώρισε τη Μέση Ανατολή πριν από εκατό χρόνια μαζί με τη Βρετανία, έδωσε επιτέλους στους Παλαιστίνιους αυτό που πιστεύουν ότι έπρεπε εδώ και πολύ καιρό. Aναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, καθιστώντας την προτελευταία σε ένα κύμα χωρών που κάνουν το βήμα αυτό.

Μιλώντας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα για ειρήνη» και ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα».

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα», εκτίμησε ο Γάλλος πρόεδρος στην πολυαναμενόμενη ομιλία του στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας «πιστός στην ιστορική δέσμευση της Γαλλίας» στη Μέση Ανατολή. «Ήρθε η ώρα για την απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, οι σφαγές και η φυγή του πληθυσμού. Ήρθε η ώρα γιατί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη, επειδή απέχουμε ελάχιστα από το να μην μπορούμε πλέον να την αδράξουμε», επέμεινε.

«Φέρουμε ιστορική ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την ίδια τη δυνατότητα μιας λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», πρόσθεσε.

Αφού είπε ότι η κίνηση αυτή «δεν αφαιρεί τίποτα από τα δικαιώματα του ισραηλινού λαού», επισήμανε πως η αναγνώριση είναι «ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε ότι ο παλαιστινιακός λαός δεν είναι ένας λαός που περισσεύει».

«Ωστόσο, προς το παρόν, το Ισραήλ επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα με δηλωμένο στόχο την καταστροφή της Χαμάς, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί, τραυματιστεί, πεινάσει, υποστεί τραύματα».

«Είμαστε τόσο πεπεισμένοι ότι αυτή η αναγνώριση είναι η μόνη λύση που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ζήσει με ειρήνη, ώστε η Γαλλία δεν έχει παρεκκλίνει ποτέ, παραμένοντας στο πλευρό του Ισραήλ, ακόμη και όταν η ασφάλειά του διακυβευόταν, συμπεριλαμβανομένων των ιρανικών επιθέσεων», πρόσθεσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, ως «μια ήττα για τη Χαμάς».

Απομονώνεται το Ισραήλ

Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία φιλοξενούν μια μονοήμερη σύνοδο κορυφής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με επίκεντρο τα σχέδια για μια λύση δύο κρατών στη σύγκρουση. Τα κράτη της G7, η Γερμανία, η Ιταλία και οι ΗΠΑ, δεν παρευρέθηκαν.

Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί πιστεύουν ότι το Ισραήλ εργάζεται ενεργά ενάντια στην πιθανότητα ενός παλαιστινιακού κράτους. Οι επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων, οι κατασχέσεις γης, ο αδιάκοπος ρυθμός κατασκευής οικισμών τερματίζουν τις πιθανότητες μιας λύσης δύο κρατών στη σύγκρουση, επομένως πιστεύουν ότι είναι καιρός για μονομερή δράση.

Χωρίς τον ορίζοντα ενός δικού τους κράτους, οι Παλαιστίνιοι θα καταφύγουν σε όλο και πιο ακραία μέσα.

Οι Ισραηλινοί λένε ότι το έχουν ήδη κάνει στις 7 Οκτωβρίου και ότι αυτή η κίνηση απλώς ανταμείβει τον μοχθηρό εξτρεμισμό της Χαμάς.

Αλλά η κυβέρνηση Νετανιάχου αναμφισβήτητα επιδίωξε να διχάσει και να αποδυναμώσει τους Παλαιστίνιους και ανέκαθεν αντιτίθετο σε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ακόμη και στην Αμερική το κοινό αίσθημα κινείται εναντίον του. Αυτή η μετατόπιση θα είναι δύσκολο να αντιστραφεί.

Και το Βέλγιο αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν πλέον το κράτος της Παλαιστίνης, τέσσερα στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πριν λίγες ώρες και το Βέλγιο προχώρησε στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, ακολουθώντας τα βήματα αρκετών άλλων χωρών. «Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών», δήλωσε χθες Δευτέρα ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η διάσκεψη είχε στόχο να δώσει νέα ώθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στη βάση της λύσης δύο κρατών – που οραματίζεται το Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχουν ειρηνικά.

«Η λύση των δύο κρατών δεν είναι νεκρή», τόνισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου. «Είναι πληγωμένη, αλλά είναι εφικτή η αναβίωσή της και πρέπει να γίνει για το καλό και των δύο λαών», συμπλήρωσε.

Τουλάχιστον 147 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Το γεγονός αυτό δεν αλλάζει ωστόσο το γεγονός ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν μόνο καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πλήρη ένταξή τους.

Πολλές άλλες χώρες αναμένεται ότι θα προχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης σήμερα, όπως η Ανδόρα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος.

Διαβάστε επίσης:

DW: Το μεγάλο παζάρι Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ για το μέλλον του Tik Tok

Οι ΗΠΑ δεν προσκλήθηκαν σε εκδήλωση για την παγκόσμια δημοκρατία στον ΟΗΕ

Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο