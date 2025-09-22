Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων ήδη από αυτήν την εβδομάδα εναντίον ολόκληρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σε αντίποινα στις έρευνες για ισραηλινά εγκλήματα πολέμου.

Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις καθημερινές λειτουργίες του δικαστηρίου.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε αρκετούς εισαγγελείς και δικαστές του δικαστηρίου.

Η συμπερίληψη του ίδιου του δικαστηρίου στον κατάλογο κυρώσεων θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση.

Έξι πηγές, όλες υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν στο Reuters ότι αναμένεται σύντομα μια απόφαση για «κυρώσεις κατά οντοτήτων».

Μια πηγή ανέφερε ότι αξιωματούχοι του δικαστηρίου είχαν ήδη πραγματοποιήσει έκτακτες συναντήσεις για να συζητήσουν τον αντίκτυπο πιθανών γενικών κυρώσεων.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε το δικαστήριο ότι διεκδικεί αυτό που χαρακτήρισε ως «υποτιθέμενη δικαιοδοσία» του επί του προσωπικού των ΗΠΑ και του Ισραήλ και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρόκειται να λάβει περαιτέρω μέτρα, αν και δεν ανέφερε ακριβώς ποια.

«(Το ΔΠΔ) έχει την ευκαιρία να αλλάξει πορεία κάνοντας κρίσιμες και κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές. Οι ΗΠΑ θα λάβουν πρόσθετα μέτρα για να προστατεύσουν τα γενναία μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και άλλους, εφόσον το ΔΠΔ συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τα εθνικά μας συμφέροντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το δικαστήριο ιδρύθηκε το 2002 για ποινικές διώξεις για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία και το έγκλημα της επίθεσης όταν τα κράτη μέλη δεν είναι πρόθυμα ή αδύναμα να το πράξουν τα ίδια.

Μπορεί να διώξει εγκλήματα που διαπράττονται από υπηκόους κρατών μελών ή στο έδαφος κρατών μελών από άλλους φορείς.

Έχει 125 κράτη μέλη. Ο προϋπολογισμός του δικαστηρίου για το 2025 είναι περίπου 195 εκατομμύρια ευρώ.

Τι ερευνά το ΔΠΔ;

Το ΔΠΔ διεξάγει έρευνες από τα παλαιστινιακά εδάφη έως την Ουκρανία και τα αφρικανικά κράτη όπως η Ουγκάντα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Κένυα, έως τη Βενεζουέλα στη Λατινική Αμερική και τη Μιανμάρ και τις Φιλιππίνες στην Ασία.

Αναφέρει ότι έχουν εκδικαστεί 32 υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου, με ορισμένες να έχουν περισσότερους από έναν υπόπτους.

Οι δικαστές του ΔΠΔ έχουν εκδώσει τουλάχιστον 60 εντάλματα σύλληψης.

Πόσα άτομα έχει καταδικάσει το δικαστήριο;

Οι δικαστές του ΔΠΔ έχουν εκδώσει 11 καταδίκες και τέσσερις απαλλαγές.

Είκοσι ένα άτομα κρατούνται στο κέντρο κράτησης του ΔΠΔ στη Χάγη και έχουν εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ 31 άτομα παραμένουν ελεύθεροι.

Διαβάστε επίσης:

Αναφορές για μυστική μετακίνηση γαλλικών στρατευμάτων στη Μολβαδία – Επόμενος σταθμός η Οδησσός

Χαμάς: Στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινογερμανό όμηρο – Το μήνυμά του στον Νετανιάχου

Τσάρλι Κερκ: Ανατριχιαστικά πανομοιότυπη η ομιλία συμβούλου του Τραμπ με αυτή του ναζί Γκέμπελς το 1932