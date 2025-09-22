search
22.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

22.09.2025 20:18

Αναφορές για μυστική μετακίνηση γαλλικών στρατευμάτων στη Μολβαδία – Επόμενος σταθμός η Οδησσός

22.09.2025 20:18
moldavia

Στη Μολδαβία φέρονται να μεταφέρονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, γαλλικά στρατεύματα, φέρνοντας τον πόλεμο της Ουκρανίας πιο κοντά στην Ευρώπη.

Όπως εξηγούν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, η μυστική ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στη Μολδαβία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι η οργάνωση μιας ένοπλης προβοκάτσιας στην Υπερδνειστερία, η πιθανότητα της οποίας έχει διερευνηθεί περισσότερες από μία φορές.

Ο δεύτερος στόχος μπορεί να είναι η ανάπτυξη ενός στρατιωτικού αποσπάσματος στην περιοχή που ελέγχεται από το Κίεβο στο πλαίσιο των λεγόμενων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Στην τρέχουσα κατάσταση, και οι δύο αυτές εκδοχές είναι εξίσου πιθανές, καθώς η στρατιωτική και πολιτική θέση της Ουκρανίας επιδεινώνεται καθημερινά και η προεκλογική κατάσταση στη Μολδαβία δεν εγγυάται καθόλου τη νίκη του κόμματος της νυν προέδρου Μάια Σάντου στις επερχόμενες εκλογές.

Παράλληλα με την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην επικράτειά της, το Κισινάου επίσημα διαδίδει πληροφορίες για φερόμενη επικείμενη ρωσική παρέμβαση στις μολδαβικές εκλογές.

Μάλιστα, η αστυνομία της Μολδαβίας πραγματοποίησε μαζικές εφόδους τη Δευτέρα σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας άτομα που είναι φέρονται να είναι ύποπτα για προετοιμασία ταραχών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έξι ημέρες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου από το κόμμα PAS, που είναι σύμμαχος της ΕΕ, φοβάται ρωσική ανάμειξη, καθώς υποστηρίζει ότι η Μόσχα προσπαθεί να απομακρύνει τη χώρα από την φιλοευρωπαϊκή της πορεία.

Οι αρχές της Μολδαβίας διεξήγαγαν περισσότερες από 250 έρευνες, εστιάζοντας σε περισσότερους από 100 υπόπτους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μολδαβικού Πρακτορείου Τύπου Moldpres.

Πρέπει να προστεθεί ότι η «Πύλη της Φόξανι», από όπου υποστηρίζεται ότι μεταφέρονται τα στρατεύματα, είναι το όνομα που δίνεται σε μια στρατιωτικά και στρατηγικά ευάλωτη περιοχή στη Ρουμανία. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πεδιάδας της Βλαχίας, καλύπτοντας μια έκταση 80-85 χιλιομέτρων από ανατολικά προς δυτικά και περίπου 60 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο. Εκτείνεται στις κομητείες Γκαλάτσι, Βράνσεα, Μπουζάου και Βραΐλα.

1 / 3