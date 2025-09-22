Τσάρλι Κερκ: Ανατριχιαστικά πανομοιότυπη η ομιλία συμβούλου του Τραμπ με αυτή του ναζί Γκέμπελς το 1932

Σε ένα σόου με αγκαλιές του Τραμπ στη χήρα του Τσάρλι Κερκ και την ομιλία της κατά την οποία είπε πως «συγχωρεί τον δράστη» που σκότωσε τον σύζυγό της, μια άλλη ομιλία προκαλεί ανατριχίλα καθώς η σύγκριση με τον διαβόητο λόγο που εκφώνησε ο επικεφαλής προπαγανδιστής των Ναζί, Γιόζεφ Γκέμπελς είναι αναπόφευκτη.

Η ομιλία του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, αρμόδιου για θέματα πολιτικής, Στίβεν Μίλερ σε μια εκδήλωση του Turning Point USA για τον δολοφονημένο ακροδεξιό influencer είχε ομοιότητες με τα λόγια του Γιόζεφ Γκέμπελς σε μια προεκλογική συγκέντρωση το 1932, σύμφωνα με παρατηρητές.

Ο Μίλερ είναι ένας από τους ανώτερους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ και υπεύθυνος για την πολιτική εσωτερικής ασφάλειας.

Μίλησε σε μια εκδήλωση προς τιμήν του Κερκ, συνιδρυτή της Turning Point USA, ο οποίος δολοφονήθηκε σε πανεπιστημιακή εκδήλωση συζήτησης στη Γιούτα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Αποτίοντας φόρο τιμής στη χήρα του Κερκ, Έρικα, ο Μίλερ είπε: «Την ημέρα που πέθανε ο Τσάρλι, οι άγγελοι έκλαψαν, αλλά αυτά τα δάκρυα είχαν μετατραπεί σε φωτιά στις καρδιές μας. Και αυτή η φωτιά καίει με μια δίκαιη οργή που οι εχθροί μας δεν μπορούν να κατανοήσουν ή να κατανοήσουν. Αλλά βλέπω την Έρικα, τη δύναμή της και το θάρρος της».

Stephen Miller’s speech at Charlie Kirk’s memorial was essentially plagiarized. See if you can spot the similarities.



The Storm is Coming by Joseph Goebbels (1932)



“So our dead comrade Horst Wessel wrote, and we are fulfilling his prophesy. The others may lie, slander, and pour… pic.twitter.com/ZcsKLrYkJ0 September 22, 2025

«Μου θυμίζει μια διάσημη έκφραση: Η καταιγίδα ψιθυρίζει στον πολεμιστή ότι δεν μπορείς να αντέξεις τη δύναμή μου και ο πολεμιστής ψιθυρίζει πίσω: “Είμαι η καταιγίδα“.

Η Έρικα είναι η καταιγίδα. Εμείς είμαστε η καταιγίδα. Και οι εχθροί μας δεν μπορούν να κατανοήσουν τη δύναμή μας, την αποφασιστικότητά μας, την αποφασιστικότητά μας, το πάθος μας».

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι έμοιαζε με την ομιλία του Γκέμπελς στο Βερολίνο, η οποία εκφωνήθηκε ένα χρόνο πριν οι Ναζί ανέλθουν στην εξουσία στη Γερμανία.

Σε εκείνη την ομιλία, ο Γκέμπελς – ο οποίος έδωσε τον τίτλο «Η καταιγίδα έρχεται» – είπε: «Δεν σκεφτόμαστε πλέον με όρους κοινωνικής τάξης. Δεν είμαστε εργάτες ή μεσαία τάξη. Δεν είμαστε πρώτα απ’ όλα Προτεστάντες ή Καθολικοί. Δεν ρωτάμε για καταγωγή ή κοινωνική τάξη. Μαζί μοιραζόμαστε τα λόγια του ποιητή: «Λαέ, ξεσηκωθείτε και δημιουργήστε καταιγίδα, ξεσπάστε!».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Μίλερ απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του ως απογόνους εκείνων που έχτισαν τους μεγάλους κλασικούς πολιτισμούς της Αθήνας και της Ρώμης, προσθέτοντας: «Η Έρικα στέκεται στους ώμους χιλιάδων χρόνων πολεμιστών, γυναικών, που δημιούργησαν οικογένειες, δημιούργησαν πόλεις, δημιούργησαν βιομηχανία, δημιούργησαν πολιτισμό, που μας έβγαλαν από τις σπηλιές και το σκοτάδι στο φως».

Στην ομιλία του το 1932, ο Γκέμπελς απευθύνθηκε στους Ναζί που συγκεντρώθηκαν στο Λούστγκαρτεν του Βερολίνου ως «μάρτυρες, οικοδόμους, φορείς της ιδέας και της κοσμοθεωρίας μας».

Ο μελλοντικός επικεφαλής της προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ επικαλέστηκε τη μνήμη του δολοφονημένου ναζί Χορστ Βέσελ – έχοντας κατά τη στιγμή του θανάτου του δύο χρόνια νωρίτερα αποδώσει τη δολοφονία του σε «εκφυλισμένους κομμουνιστές υποανθρώπους» – παραθέτοντας τα λόγια του ακτιβιστή του δρόμου που είχε προβλέψει ότι «η ημέρα της ελευθερίας και της ευημερίας έρχεται» υπό την φασιστική κυριαρχία.

Ο Γκέμπελς είπε: «Έτσι έγραψε ο νεκρός σύντροφός μας Χορστ Βέσελ, και εμείς εκπληρώνουμε την προφητεία του. Οι άλλοι μπορεί να μας λένε ψέματα, να μας συκοφαντούν και να μας περιφρονούν – οι πολιτικές τους μέρες είναι μετρημένες».

«Ο Αδόλφος Χίτλερ χτυπά τις πύλες της εξουσίας και στη γροθιά του ενώνονται οι γροθιές εκατομμυρίων εργατών και αγροτών. Η εποχή της ντροπής και της ατιμίας έχει σχεδόν τελειώσει».

Ο Μίλερ είπε: «Νόμιζες ότι μπορούσες να σκοτώσεις τον Τσάρλι Κερκ. Τον έκανες αθάνατο. Και τώρα εκατομμύρια θα συνεχίσουν την κληρονομιά του».

«Και θα αφιερώσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας στην ολοκλήρωση των σκοπών για τους οποίους ο Τσάρλι έδωσε την τελευταία του δόση αφοσίωσης. Δεν μπορείτε να μας νικήσετε.»

Συνοψίζοντας την ομιλία του, ο Γκέμπελς είχε πει: «Δεν θα επιτρέψουμε στη Γερμανία να βυθιστεί στην ντροπή. Θα δώσουμε πίσω στη Γερμανία έναν λόγο ύπαρξής της, ένα νόημα στη ζωή. Γι’ αυτό είστε εδώ εσείς, άνδρες και γυναίκες, ένας στρατός 200.000 ανδρών».

Ο Μίλερ κατέληξε: «Στον αδερφό μου Τσάρλι. Ξέρω ότι μας κοιτάς αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι παρακολουθείς την Έρικα αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι παρακολουθείς τα παιδιά σου αυτή τη στιγμή. Και σου υπόσχομαι φίλε μου, σου υπόσχομαι αδερφέ μου, ότι θα αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι της θυσίας σου».

Beyond grotesque. Miller is a megalomaniac unmoored Christian Nationalist whose rage belies any notion of grief. He turned a funeral into a rally for Trump's war on ‘the left.’ Even Kirk’s foes are treating his death with more reverence than this! pic.twitter.com/MlDvJktaKu — Justin Brannan (@JustinBrannan) September 22, 2025

«Θα αποδείξουμε ότι αξίζουμε τον χρόνο μας στη γη. Θα σας κάνουμε περήφανους. Θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Θα νικήσουμε τις δυνάμεις του σκότους και του κακού».

«Και θα υπερασπιζόμαστε κάθε μέρα ό,τι είναι αληθινό, ό,τι είναι όμορφο, ό,τι είναι καλό. Και θα πετύχουμε τη νίκη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας, για τον πολιτισμό μας και για κάθε πατριώτη που στέκεται στο πλευρό μας».

Ο Σουηδός οικονομολόγος Άντερς Άσλουντ έγραψε στο Twitter: «Ο Στίβεν Μίλερ είναι ο Γκέμπελς. Αυτό ακούγεται σαν την ομιλία του Γκέμπελς στην κηδεία του Χορστ Βέσελ το 1930».

Ο Τζάστιν Μπράναν, πρόεδρος του τμήματος οικονομικών στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης, μοιράστηκε την ομιλία προσθέτοντας: «Πέρα από το γκροτέσκο. Ο Μίλερ είναι ένας μεγαλομανής, χριστιανός εθνικιστής, του οποίου η οργή διαψεύδει κάθε έννοια θλίψης».

«Μετέτρεψε μια κηδεία σε συγκέντρωση για τον πόλεμο του Τραμπ κατά της “αριστεράς”. Ακόμα και οι εχθροί του Κερκ αντιμετωπίζουν τον θάνατό του με περισσότερο σεβασμό από αυτό!»

Ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρόσθεσε: «Ειλικρινά αναρωτιέμαι πόσες ομιλίες του Γκέμπελς έχει μελετήσει ο Στίβεν Μίλερ στο σπίτι για να τον μιμηθεί τόσο πειστικά».

