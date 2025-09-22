Ώρα Παλαιστίνης στη Σύνοδο του ΟΗΕ – Τι αλλάζει με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Την ύπαρξη ενός Παλαιστινιακού κράτους θα αναγνωρίσουν αρκετά κράτη στην αποψινή σύνοδο του ΟΗΕ, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας. Η σύνοδος της Νέας Υόρκης αποτελεί νίκη για τον παλαιστινιακό λαό, αλλά δεν θα φέρει ουσιαστικές αλλαγές στο πεδίο.

Ισραήλ και ΗΠΑ θα απέχουν από τη σύσκεψη

Η λύση των δύο κρατών ήταν το θεμέλιο της Συμφωνίας του Όσλο το (19930, οι οποία πλέον έχει σχεδόν καταρρεύσει. Το Ισραήλ και ο στενός του σύμμαχος οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τη σύσκεψη την οποία, μάλιστα ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ αποκάλεσε «τσίρκο».

Γαλλία + 5 αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης

Την περασμένη Κυριακή, η Βρετανία, η Πορτογαλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος. Απόψε θα ακολουθήσουν η Γαλλία και άλλα πέντε κράτη.

Γερμανία και Ιταλία εξακολουθούν να αρνούνται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, όμως, έχουν σκληρύνει τη γλώσσα της κατά του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα, Δευτέρα ότι δεν πρέπει να γίνει νέα επέκταση των εποικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Η Ιταλία δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα μπορούσε να είναι «αντιπαραγωγική».

Το Κρεμλίνο επανέλαβε τη στήριξη του στη λύση των δύο κρατών. «Αυτή παραμένει η προσέγγισή μας και πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος δυνατός τρόπος για να βρεθεί λύση σε αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη, μακροχρόνια σύγκρουση, η οποία βρίσκεται τώρα ίσως στο πιο οξύ και τραγικό στάδιο σε ολόκληρη την ιστορία της», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αντίποινα εξετάζει το Ισραήλ

Η απομόνωση του Ισραήλ όλο και βαθαίνει εξαιτίας της γενοκτονίας στη Γάζα. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται πεισματικά να αποσύρει τα ισραηλινά στρατεύματα από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι θα ανακοινώσει την απάντηση του Ισραήλ όταν επιστρέψει από τις ΗΠΑ, όπου έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, το Τελ Αβίβ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσαρτήσει μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και συγκεκριμένα διμερή μέτρα κατά του Παρισιού.

Η προσάρτηση, βέβαια, θα μπορούσε να αποξενώσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είναι κρίσιμα για την επιβίωση του και έχουν διαμηνύσει ότι μία τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο της Συμφωνίες του Αβράαμ.

Το Ισραήλ ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών 2», που έχει στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Την ίδια ώρα, η βία από τους εποίκους εντείνεται στη Δυτική Όχθη.

Περιορισμένος ενθουσιασμός στη Γάζα

Ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, σχολιάζοντας την απόφαση της Γαλλίας να προχωρήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, έκανε λόγο για «μια συμβολική, άμεση, πολιτική απόφαση που αποδεικνύει τη δέσμευση της Γαλλίας στην λύση των δύο κρατών».

Ωστόσο, στη Γάζα, όπου ο απολογισμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τις 68.000 υποδέχθηκαν την είδηση χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό.«Ακόμα και αν χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Γαλλία αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη, πιστεύω ότι δεν θα ασκηθεί σοβαρή πίεση στο Ισραήλ να παραχωρήσει δικαιώματα στους Παλαιστινίους», δήλωσε ο εκτοπισμένος Παλαιστίνιος Νάμπιλ Τζάμπερ.

