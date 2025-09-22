search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 20:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 19:30

Ώρα Παλαιστίνης στη Σύνοδο του ΟΗΕ – Τι αλλάζει με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

22.09.2025 19:30
gaza
διαμαρτυρία για τη Γάζα/ΑΡ

Την ύπαρξη ενός Παλαιστινιακού κράτους θα αναγνωρίσουν αρκετά κράτη στην αποψινή σύνοδο του ΟΗΕ, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας. Η σύνοδος της Νέας Υόρκης αποτελεί νίκη για τον παλαιστινιακό λαό, αλλά δεν θα φέρει ουσιαστικές αλλαγές στο πεδίο.

Ισραήλ και ΗΠΑ θα απέχουν από τη σύσκεψη

Η λύση των δύο κρατών ήταν το θεμέλιο της Συμφωνίας του Όσλο το (19930, οι  οποία πλέον έχει σχεδόν καταρρεύσει. Το Ισραήλ και ο στενός του σύμμαχος οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τη σύσκεψη την οποία, μάλιστα ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ αποκάλεσε «τσίρκο».

Γαλλία + 5 αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης

Την περασμένη Κυριακή, η Βρετανία, η Πορτογαλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος. Απόψε θα ακολουθήσουν η Γαλλία και άλλα πέντε κράτη.

Γερμανία και Ιταλία εξακολουθούν να αρνούνται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, όμως, έχουν σκληρύνει τη γλώσσα της κατά του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα, Δευτέρα ότι δεν πρέπει να γίνει νέα επέκταση των εποικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.  Η Ιταλία δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα μπορούσε να είναι «αντιπαραγωγική».

Το Κρεμλίνο επανέλαβε τη στήριξη του στη λύση των δύο κρατών. «Αυτή παραμένει η προσέγγισή μας και πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος δυνατός τρόπος για να βρεθεί λύση σε αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη, μακροχρόνια σύγκρουση, η οποία βρίσκεται τώρα ίσως στο πιο οξύ και τραγικό στάδιο σε ολόκληρη την ιστορία της», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αντίποινα εξετάζει το Ισραήλ

Η απομόνωση του Ισραήλ όλο και βαθαίνει εξαιτίας της γενοκτονίας στη Γάζα. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται πεισματικά να αποσύρει τα ισραηλινά στρατεύματα από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι θα ανακοινώσει την απάντηση του Ισραήλ όταν επιστρέψει από τις ΗΠΑ, όπου έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, το Τελ Αβίβ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσαρτήσει μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και συγκεκριμένα διμερή μέτρα κατά του Παρισιού.

Η προσάρτηση, βέβαια, θα μπορούσε να αποξενώσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είναι κρίσιμα για την επιβίωση του και έχουν διαμηνύσει ότι μία τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο της Συμφωνίες του Αβράαμ. 

Το Ισραήλ ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών 2», που έχει στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Την ίδια ώρα, η βία από τους εποίκους εντείνεται στη Δυτική Όχθη.

Περιορισμένος ενθουσιασμός στη Γάζα

Ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, σχολιάζοντας την απόφαση της Γαλλίας να προχωρήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, έκανε λόγο για «μια συμβολική, άμεση, πολιτική απόφαση που αποδεικνύει τη δέσμευση της Γαλλίας στην λύση των δύο κρατών».

Ωστόσο, στη Γάζα, όπου ο απολογισμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τις 68.000 υποδέχθηκαν την είδηση χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό.«Ακόμα και αν χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Γαλλία αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη, πιστεύω ότι δεν θα ασκηθεί σοβαρή πίεση στο Ισραήλ να παραχωρήσει δικαιώματα στους Παλαιστινίους», δήλωσε ο εκτοπισμένος Παλαιστίνιος Νάμπιλ Τζάμπερ.

Διαβάστε επίσης

Βρετανία: Τριγμοί με ΗΠΑ λόγω Παλαιστίνης

Κύπρος: Εγκύκλιος για σβήσιμο των συνθημάτων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα με εντολή… Ισραηλινού υπουργού

BBC: Τι σηματοδοτεί η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία – Στάση αναμονής από Γερμανία και Ιταλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moldavia
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για μυστική μετακίνηση γαλλικών στρατευμάτων στη Μολβαδία – Επόμενος σταθμός η Οδησσός

simploki argos orestiko 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό περιστατικό στο Άργος Ορεστικό: Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του

tempi-56
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δυστύχημα των Τεμπών: Μία αντεστραμμένη τραγωδία

alwyn
ADVERTORIAL

Η Allwyn αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην PrizePicks και δημιουργεί μια νέα δύναμη διασκέδασης παγκοσμίως

israilinos omiros 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινογερμανό όμηρο – Το μήνυμά του στον Νετανιάχου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

vietnam1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» - Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 20:22
moldavia
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για μυστική μετακίνηση γαλλικών στρατευμάτων στη Μολβαδία – Επόμενος σταθμός η Οδησσός

simploki argos orestiko 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό περιστατικό στο Άργος Ορεστικό: Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του

tempi-56
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δυστύχημα των Τεμπών: Μία αντεστραμμένη τραγωδία

1 / 3