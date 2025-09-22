BBC: Τι σηματοδοτεί η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία – Στάση αναμονής από Γερμανία και Ιταλία

Στην επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τον Εμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, με την υποστήριξη αρκετών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αναφέρεται σε δημοσίευμά του το BBC.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κίνηση της Γαλλίας ως «αναγκαιότητα», γράφει το βρετανικό δίκτυο.

France to recognise Palestinian state but Germany and Italy say not yet https://t.co/vuZSUSohKD — BBC News (UK) (@BBCNews) September 22, 2025

Αμέσως μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας, ο Μακρόν δήλωσε ότι η κίνησή του θα είναι η «αρχή μιας πολιτικής διαδικασίας και ενός σχεδίου ειρήνης και ασφάλειας για όλους».

Η Γαλλία, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει σημαντικό διπλωματικό βάρος ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της G7, και συντονίζει την προσπάθεια με τη Σαουδική Αραβία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα.

Το Παρίσι δεν θα ακολουθήσουν δύο από τα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη της G7, η Γερμανία και η Ιταλία, αλλά ούτε και οι ΗΠΑ.

Το Ισραήλ κατήγγειλε την κίνηση ως ανταμοιβή για τη Χαμάς, και ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ χαρακτήρισε την εκδήλωση της Δευτέρας τσίρκο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη, και ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους το μόνο που θα πετύχαινε είναι ότι «θα ενθάρρυνε τις δυνάμεις του σκότους».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ήταν σαφής ότι η κίνηση της χώρας του αποτελεί «κατηγορηματική απόρριψη» της Χαμάς, αλλά δήλωσε ότι είναι «συμβολική, άμεση και πολιτική, καταδεικνύοντας τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών».

Ο Μπαρό χαρακτήρισε τη δήλωση του Μακρόν ως «μεγάλη διπλωματική νίκη για τη χώρα μας». Το Παρίσι δήλωσε ότι το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα πρόκειται επίσης να ανακοινώσουν επίσημη αναγνώριση, μαζί με τα μικροσκοπικά κράτη της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου. Η Πορτογαλία έκανε τη δική της δήλωση αργά την Κυριακή.

«Στοίχημα» η κίνηση Μακρόν

Ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας και της Νορβηγίας πέρυσι, αλλά η κίνηση του Μακρόν θεωρείται ως ένα στοίχημα από ορισμένους εγχώριους σχολιαστές που μπορεί να κάνει μικρή διαφορά στην πράξη.

Πριν από την ανακοίνωση του Μακρόν, οι παλαιστινιακές και ισραηλινές σημαίες εμφανίστηκαν στον Πύργο του Άιφελ την Κυριακή το βράδυ. Αρκετά δημαρχεία στη Γαλλία ύψωσαν επίσης παλαιστινιακές σημαίες τη Δευτέρα, παρά την κυβερνητική εντολή προς τους τοπικούς νομάρχες να διατηρήσουν ουδετερότητα.

Διαμαρτυρίες υπέρ των Παλαιστινίων πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Ιταλία, σε περίπου 80 πόλεις και κωμοπόλεις της Ιταλίας, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε πρόσφατα ότι θα μπορούσε να είναι «αντιπαραγωγικό» να αναγνωριστεί ένα κράτος που δεν υπάρχει.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες και τα λιμάνια διακόπηκαν σε μια ημέρα δράσης που διοργάνωσαν ορισμένα συνδικάτα. Μια βασική γραμμή του μετρό στο Μιλάνο έκλεισε, ενώ φοιτητές στο Τορίνο και την Μπολόνια μπλόκαραν την πρόσβαση στις αίθουσες διδασκαλίας.

Στη Γερμανία, η κυβέρνηση λέει ότι η παλαιστινιακή κρατική υπόσταση δεν τίθεται προς το παρόν υπό συζήτηση, και ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εξήγησε καθώς αναχωρούσε για τη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ότι «για τη Γερμανία, η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους έρχεται περισσότερο στο τέλος της διαδικασίας. Αλλά αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει τώρα».

Αν και η Γερμανία είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ στην Ευρώπη, ο καγκελάριός της, Φρίντριχ Μερτς, έχει γίνει ολοένα και πιο επικριτικός για τη στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επίσης σκληρύνει τη γλώσσα τους εναντίον του Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να τερματιστούν «τα φρικτά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη Γάζα σε καθημερινή βάση».

Το σχέδιο Μακρόν για την «απομόνωση» της Χαμάς

Σε συνέντευξη στο CBS News αργά την Κυριακή, ο πρόεδρος Μακρόν μίλησε για ένα σταδιακό σχέδιο που θα στοχεύει στην απομόνωση της Χαμάς.

Το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και στη συνέχεια τη σταθεροποίηση της Γάζας, εξήγησε. Το δεύτερο θα περιλαμβάνει τη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας, και το «τρίτο πακέτο, την προοπτική δύο κρατών».

Το άνοιγμα της γαλλικής πρεσβείας θα εξαρτηθεί από την απελευθέρωση ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, τόνισε.

Ωστόσο, η σημαντική κίνηση του Μακρόν στα Ηνωμένα Έθνη έχει δεχθεί κριτική από ορισμένους από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο Τζόρνταν Μπαρντέλλα, του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, δήλωσε ότι ήταν «λάθος, ενώ η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά Ισραηλινούς ομήρους» και επεσήμανε ότι ισοδυναμεί με «ανταμοιβή των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου [2023], κατά τη διάρκεια της πιο θανατηφόρας επίθεσης που έχει γνωρίσει ποτέ το κράτος του Ισραήλ».

Αυτές είναι οι χώρες που αναγνωρίζουν μέχρι στιγμής παλαιστινιακό κράτος

