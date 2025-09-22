«Καμπανάκι» Πούτιν: «Έτοιμη η Μόσχα να απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή» – Φόβοι για νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών

Η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιεσδήποτε απειλές, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διπλωματική οδό για την άμβλυνση των εντάσεων παρά τις καταστροφικές πολιτικές της Δύσης.

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Δευτέρα, ο Ρώσος πρόεδρος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τον «ακραίο κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης» της γεωπολιτικής κατάστασης, ιδίως εν μέσω της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι ενώ η Ρωσία είχε προσφέρει «συγκεκριμένες ιδέες» για να διορθώσει αυτήν την πορεία, αυτές οι «προειδοποιήσεις και πρωτοβουλίες δεν έλαβαν σαφή απάντηση».

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό: Η Ρωσία είναι ικανή να ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες και νέες αναδυόμενες απειλές. Απαντώντας όχι με λόγια, αλλά μέσω της εφαρμογής… στρατιωτικοτεχνικών μέτρων», προειδοποίησε ο Πούτιν.

Σημείωσε την απόφαση της Μόσχας να εγκαταλείψει το μονομερές μορατόριουμ για την ανάπτυξη επίγειων πυραύλων μεσαίου και βραχύτερου βεληνεκούς τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα αναγκαστικό βήμα» που προκλήθηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης σχεδίων για την ανάπτυξη πυραύλων αμερικανικής και άλλης δυτικής κατασκευής στην Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Πούτιν τόνισε, ωστόσο, ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για ξιφομαχίες. «Είμαστε σίγουροι για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των εθνικών μας αποτρεπτικών δυνάμεων, αλλά ταυτόχρονα δεν ενδιαφερόμαστε για περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων ή για την τροφοδότηση μιας κούρσας εξοπλισμών».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία ανέκαθεν έδινε προτεραιότητα σε «πολιτικές και διπλωματικές μεθόδους για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης, με βάση τις αρχές της ισότητας, της αδιαιρέτου ασφάλειας και της αμοιβαίας εκτίμησης των συμφερόντων».

Τι είπε για την συνθήκη New Start

Ο Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να παρατείνει τη Συνθήκη New START του 2010, την τελευταία εναπομένουσα συμφωνία ελέγχου των όπλων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο. Περιορίζει κάθε πλευρά σε όχι περισσότερες από 1.550 αναπτυγμένες στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές και 700 αναπτυγμένα συστήματα εκτόξευσης, και προβλέπει επιθεωρήσεις και ανταλλαγές δεδομένων για την επαλήθευση της συμμόρφωσης.

Αυτή η πρωτοβουλία, είπε ο Πούτιν, «θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που ευνοεί τον ουσιαστικό στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

