ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ερντογάν καταργεί πρόσθετους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα με… αντάλλαγμα τα F-35

Η Τουρκία κατάργησε τους πρόσθετους δασμούς που επέβαλε σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εμπορίου υπενθυμίζεται ότι το 2018 οι ΗΠΑ επέβαλαν πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και ότι η Τουρκία αντέδρασε επιβάλλοντας «πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση» σε ορισμένα προϊόντα.

Οι δασμοί αυτό που καταργούνται αφορούν σειρά αμερικανικών εμπορικών αγαθών, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα, ποτά, καπνικά, καλλυντικά και ορισμένα προϊόντα διατροφής.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου του εμπορικού όγκου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ και η χάραξη πολιτικής για την ανάπτυξη νέων τομέων συνεργασίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου έχοντας στις αποσκευές του μια παραγγελία για 250 αεροσκάφη Boeing για την Turkish Airlines και με τη κίνηση αυτή επιχειρεί να… κερδίσει κι άλλους πόντους στη σχέση του με τον Τραμπ. Το μεγάλο αίτημα της Τουρκίας είναι να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, όμως στο θέμα αυτό χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Στην ατζέντα είναι και το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-16.

Από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα Ερντογάν στον Λευκό Οίκο είναι τόσο οι εξελίξεις στη Γάζα, όσο και οι στη Συρία, με ζητούμενο για την ‘Αγκυρα η ενσωμάτωση των εκεί κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό.

