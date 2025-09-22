ΓΣ ΟΗΕ: Η Παλαιστίνη περιμένει τον Μακρόν – Πώς ο Γάλλος πρόεδρος «οδήγησε» στην αναγνώρισή της από πολλά κράτη

Η σημερινή 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναμένεται να αφήσει το σημάδι της στην ιστορία καθώς μία σειρά κρατών θα ανακοινώσει και επισήμως πως αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος.

Μια κίνηση που… έσπρωξε ουσιαστικά ο Μακρόν με την απόφασή του να το πράξει στη -κοινή- λογική ότι είναι ένα απαραίτητο βήμα για να επέλθει ειρήνη στην περιοχή.

Ακολούθησε ένα «κύμα» κρατών που αποφάσισαν να κινηθούν αναλόγως.

Η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Πορτογαλία και σύντομα η Γαλλία και το Βέλγιο είναι μεταξύ των χωρών που θα προστεθούν στα υπόλοιπα 147 από τα συνολικά 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη, σε μια κίνηση που το Ισραήλ εξακολουθεί να λέει το αφήγημα ότι… ενισχύει την τρομοκρατία της Χαμάς μια τέτοια απόφαση. Ο Νετανιάχου μάλιστα μίλησε και για «απάντηση» στη Δύση μόλις επιστρέψει στο Ισραήλ και αφού μιλήσει με τον Τραμπ.

Πώς βοήθησε ο Μακρόν σε αυτή την εξέλιξη

Αν και ήδη υπήρχαν κράτη που «φώναζαν» για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, η απόφαση του Μακρόν, ενός ηγέτη ισχυρού κράτους, άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα.

Ηταν από τις πρώτες δυτικές μεγάλες χώρες που το πράττουν, ασκώντας πίεση και στις άλλες να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως πέρα από την σημασία του να έρθει η ειρήνη μέσω της πολιτικής οδού, θα βοηθήσει και στην αποδυνάμωση της ακροδεξιάς (και της ακροαριστεράς), δίνοντας παράλληλα μια νέα προοπτική στο Παλαιστινιακό ζήτημα.

Σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, μίλησε για αναγνώριση με όρους και προϋποθέσεις: Η ειρήνη, η ασφάλεια, η απελευθέρωση ομήρων, οι υποχρεώσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, η αποκήρυξη της βίας, η διαφάνεια στη διακυβέρνηση αποτελούν όρο για τα επόμενα βήματα μίας ευρύτερης αναγνώρισης που θα φέρει και ευημερία στη χώρα.

Εκτός αυτών, η απόφαση του Μακρόν έχει και εσωτερικό αντίκτυπο. Ρίχνοντας το βάρος στην εξωτερική πολιτική και ακολουθώντας το… κύμα αντιδράσεων των πολιτών κατά του Ισραήλ, καταφέρνει να κερδίσει πόντους, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι Γάλλοι ξαφνικά θα τον… λατρέψουν ξανά. Σίγουρα όμως, έχει βελτιώσει αρκετά την εικόνα του στη χώρα.

Ομιλία Αμπάς

Εκτός των κρατών που θα ανακοινώσουν πως αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, θα απευθυνθεί χαιρετισμό και ομιλία μέσω βίντεο για την σημερινή ιστορική ημέρα. Αν και επρόκειτο να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, η χώρα του απέρριψε το αίτημα για βίζα, βήμα ξεκάθαρα για να στηρίξει το Ισραήλ.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, αναλυτές τονίζουν πως αναμένεται να ενταθούν οι διεθνείς δηλώσεις και πιέσεις υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με πολλά ακόμη κράτη να διακηρύσσουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως ανεξάρτητου κράτους.

Από την κρίση στη Γάζα έως τη σημερινή αναγνώριση -Το χρονολόγιο

7 Οκτωβρίου 2023: Επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Ακολουθεί ισχυρή στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα. Η διεθνής κοινότητα αρχίζει να συζητά ξανά έντονα το ζήτημα της λύσης των δύο κρατών.

Επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Ακολουθεί ισχυρή στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα. Η διεθνής κοινότητα αρχίζει να συζητά ξανά έντονα το ζήτημα της λύσης των δύο κρατών. Φθινόπωρο 2023 – Άνοιξη 2024 : Ο Μακρόν δηλώνει την ανάγκη για “νέο πολιτικό ορίζοντα” στο Παλαιστινιακό, αλλά παραμένει επιφυλακτικός στην άμεση αναγνώριση. Προωθεί κυρίως ανθρωπιστικές παρεμβάσεις στη Γάζα.

: Ο Μακρόν δηλώνει την ανάγκη για “νέο πολιτικό ορίζοντα” στο Παλαιστινιακό, αλλά παραμένει επιφυλακτικός στην άμεση αναγνώριση. Προωθεί κυρίως ανθρωπιστικές παρεμβάσεις στη Γάζα. Μάιος 2024 : Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία γίνονται οι πρώτες χώρες στην Ε.Ε. που αναγνωρίζουν επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος. Αυτό ανοίγει δρόμο σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

: Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία γίνονται οι πρώτες χώρες στην Ε.Ε. που αναγνωρίζουν επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος. Αυτό ανοίγει δρόμο σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Καλοκαίρι 2024 – Άνοιξη 2025 : Η Γαλλία ξεκινά εσωτερικές διαβουλεύσεις. Ο Μακρόν πιέζεται από το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Σταδιακά γέρνει προς τη δημόσια δέσμευση.

: Η Γαλλία ξεκινά εσωτερικές διαβουλεύσεις. Ο Μακρόν πιέζεται από το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Σταδιακά γέρνει προς τη δημόσια δέσμευση. Ιούλιος 2025 : Ο Μακρόν ανακοινώνει ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Δηλώνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ειρήνη και για να περιοριστεί η Χαμάς.

: Ο Μακρόν ανακοινώνει ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Δηλώνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ειρήνη και για να περιοριστεί η Χαμάς. Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2025 : Αρκετές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Πορτογαλία κ.ά.) δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν. Η διεθνής δυναμική γίνεται ισχυρότερη.

: Αρκετές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Πορτογαλία κ.ά.) δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν. Η διεθνής δυναμική γίνεται ισχυρότερη. 19 Σεπτεμβρίου 2025 : Ο ΟΗΕ εγκρίνει να απευθυνθεί μέσω βίντεο στη Γενική Συνέλευση ο Μαχμούντ Αμπάς, αφού οι ΗΠΑ του αρνήθηκαν βίζα εισόδου.

: Ο ΟΗΕ εγκρίνει να απευθυνθεί μέσω βίντεο στη Γενική Συνέλευση ο Μαχμούντ Αμπάς, αφού οι ΗΠΑ του αρνήθηκαν βίζα εισόδου. Σήμερα – 22 Σεπτεμβρίου 2025: Στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Γαλλία και άλλες χώρες ανακοινώνουν επίσημα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Η μέρα θεωρείται ορόσημο στην προσπάθεια επαναφοράς της λύσης των δύο κρατών στο διεθνές τραπέζι.

