GEP: Πανελλήνια έρευνα για την ασφάλεια στην εργασία σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή της κατάστασης γύρω από την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στην Ελλάδα αναλαμβάνει η GEP, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της Πανελλήνιας Έρευνας ΥΑΕ 2026, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η έρευνα φιλοδοξεί να αποτυπώσει τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στους ελληνικούς χώρους εργασίας, μέσα από τις εμπειρίες και τις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας της υγείας στον εργασιακό χώρο βρίσκονται όλο και πιο συχνά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η αυξημένη πίεση στην αγορά εργασίας, οι νέες μορφές απασχόλησης αλλά και οι απαιτήσεις της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας δημιουργούν νέες προκλήσεις για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Στόχος της έρευνας είναι να καταγραφούν με συστηματικό τρόπο οι σύγχρονες ανάγκες, τα προβλήματα αλλά και οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα στην ελληνική αγορά. Μέσα από τη συλλογή δεδομένων, οι διοργανωτές επιδιώκουν να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα για το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων, αλλά και για το κατά πόσο έχει αναπτυχθεί κουλτούρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους.

Η συνεργασία μεταξύ της GEP και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης επισημοποιήθηκε μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματική πρακτική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Διεπιστημονικό και Διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του πανεπιστημίου με αντικείμενο τη διαχείριση ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η συμμετοχή στελεχών της GEP στην εκπαιδευτική διαδικασία του μεταπτυχιακού προγράμματος αναμένεται να ενισχύσει τον πρακτικό προσανατολισμό των σπουδών, προσφέροντας στους φοιτητές άμεση επαφή με τις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της GEP, Γιώργος Λαμπρινός, χαρακτήρισε τη συνεργασία με το πανεπιστήμιο ως ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Όπως ανέφερε, η σύνδεση της επιχειρηματικής εμπειρίας με την ακαδημαϊκή γνώση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία στελεχών με σύγχρονες δεξιότητες και ουσιαστική κατανόηση των αναγκών της αγοράς.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πανελλήνια Έρευνα ΥΑΕ μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη πιο ώριμης κουλτούρας πρόληψης στη χώρα, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημείας και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Μιχάλης Χάλαρης, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την GEP ενισχύει τον ρόλο του πανεπιστημίου στη μεταφορά γνώσης προς την αγορά εργασίας.

Όπως εξήγησε, η συμμετοχή της εταιρείας στην εκπαιδευτική διαδικασία προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη πρακτική διάσταση στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ η κοινή δράση για την Πανελλήνια Έρευνα ΥΑΕ εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια σύνδεσης της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στην έρευνα. Η GEP απευθύνει ανοικτό κάλεσμα προς εργαζόμενους, επιχειρήσεις και κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, συμβάλλοντας στη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τον θεσμικό διάλογο σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Παράλληλα, αναμένεται να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση πιο στοχευμένων πολιτικών και δράσεων πρόληψης σε εθνικό επίπεδο.

Η διαδικασία συμμετοχής έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην εγκυρότητα των στοιχείων αλλά και στην προστασία της ιδιωτικότητας των συμμετεχόντων. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και αξιόπιστης εικόνας για τις συνθήκες εργασίας στη χώρα, μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και πραγματικές εμπειρίες εργαζομένων από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

