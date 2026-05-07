ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 08:18
07.05.2026 07:00

Η ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία και η καινοτομία κυριάρχησαν στις εργασίες του DEFEA Conference 2026

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και της τεχνολογικής καινοτομίας βρέθηκε στο επίκεντρο του DEFEA Conference 2026, το οποίο ολοκληρώθηκε στο Metropolitan Expo, με τη συμμετοχή πολιτικών, στρατιωτικών και εκπροσώπων της διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με θέμα «Securing Tomorrow: Defence Strategies for the Future» και συγκέντρωσε συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με τους διοργανωτές – τον ρόλο της διοργάνωσης ως φόρουμ διαλόγου για ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και βιομηχανικής συνεργασίας.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατία Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Άμυνα και το Διάστημα Andrius Kubilius, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ Radmila Shekerinska, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας του ASD Camille Grand και ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Τάσος Ροζολής.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στον ρόλο της αμυντικής τεχνολογίας και της καινοτομίας, δίνοντας έμφαση στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας.

Από την πλευρά του, ο κ. Kubilius εστίασε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και της συνεργασίας μεταξύ κρατών και αμυντικής βιομηχανίας, ενώ η κ. Shekerinska αναφέρθηκε στη σημασία της συλλογικής ασφάλειας και της συνοχής της Συμμαχίας.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης σημείωσε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας συνδέονται πλέον άμεσα με την τεχνολογία, την πληροφορία και την κυβερνοασφάλεια, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο των νεοφυών επιχειρήσεων και του οικοσυστήματος καινοτομίας στην ενίσχυση της άμυνας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, Τάσος Ροζολής, αναφέρθηκε στη δυναμική της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και στη συμμετοχή ελληνικών φορέων σε προγράμματα του European Defence Fund.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων όπως οι NSPA, OCCAR, DG DEFIS, EDA, ENISA και NATO DIANA, καθώς και στελέχη εταιρειών της διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας.

Στο περιθώριο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις μεταξύ κυβερνητικών και θεσμικών εκπροσώπων, ενώ, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το συνέδριο αποτέλεσε προπομπό της επόμενης διεθνούς έκθεσης άμυνας και ασφάλειας DEFEA 2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στην Αθήνα.

