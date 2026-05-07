Δικαστική «τάπα» στους κερδοσκόπους: Η μεγάλη νίκη του ΟΔΔΗΧ στο Λονδίνο και το τέλος των τίτλων-φαντασμάτων

Μια εξαιρετικά σημαντική δικαστική και οικονομική νίκη για το ελληνικό δημόσιο σφραγίστηκε στις αίθουσες του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) κατάφερε να θωρακίσει πλήρως την απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας να «κλείσει» οριστικά μια από τις πιο σύνθετες και αμφιλεγόμενες εκκρεμότητες που άφησε πίσω της η αναδιάρθρωση του χρέους το 2012 (PSI): τους τίτλους που ήταν συνδεδεμένοι με το ΑΕΠ.

Το ιστορικό της αντιπαράθεσης

Για να κατανοήσουμε τη σημασία της απόφασης του δικαστή κ. Bright, πρέπει να γυρίσουμε στο 2012. Τότε, στο πλαίσιο του «κουρέματος» του χρέους, η Ελλάδα εξέδωσε τίτλους συνολικού ονομαστικού ύψους άνω των 62 δισ. ευρώ. Αυτά τα εργαλεία δεν ήταν κλασικά ομόλογα, αλλά «υποσχέσεις» πληρωμής προς τους δανειστές, οι οποίες θα ενεργοποιούνταν μόνο αν η ελληνική οικονομία αναπτυσσόταν με ρυθμούς πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ήταν η μεγαλύτερη σειρά τίτλων αυτού του είδους που εκδόθηκε ποτέ από κράτος. Ωστόσο, καθώς η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει, αυτοί οι τίτλοι έγιναν «πονοκέφαλος» για τον ΟΔΔΗΧ, καθώς δημιουργούσαν μια αβεβαιότητα για μελλοντικές πληρωμές δισεκατομμυρίων.

Η «μάχη» του τιμήματος

Η σύγκρουση ξέσπασε όταν η Ελλάδα αποφάσισε να ασκήσει το συμβατικό της δικαίωμα και να επαναγοράσει αυτούς τους τίτλους, ώστε να τους ακυρώσει και να απαλλαγεί από τη μελλοντική δέσμευση. Ορισμένοι επενδυτές –κυρίως hedge funds που ειδικεύονται σε τέτοιου είδους διεκδικήσεις– αμφισβήτησαν τόσο το δικαίωμα επαναγοράς όσο και, κυρίως, την τιμή.

Η Ελλάδα καθόρισε την τιμή εξαγοράς στα 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους, βασιζόμενη στις τιμές της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι επενδυτές ζητούσαν πολύ υψηλότερα τιμήματα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές τιμολόγησης.

Το αγγλικό δικαστήριο, ωστόσο, ήταν καταπέλτης. Επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα κινήθηκε εντός του συμβατικού πλαισίου (όρος 6.1) και ότι η τιμολόγηση μέσω της ΗΔΑΤ ήταν η ορθή και προβλεπόμενη διαδικασία.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την Ελλάδα;

Η νίκη αυτή δεν είναι απλώς νομική, αλλά βαθύτατα οικονομική και πολιτική:

Οριστική διαγραφή μελλοντικού κινδύνου: Η Ελλάδα «ξεφορτώνεται» μια δυνητική υποχρέωση δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν το ΑΕΠ αυξανόταν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, το δημόσιο θα ήταν υποχρεωμένο να καταβάλει τεράστια ποσά στους κατόχους αυτών των τίτλων. Τώρα, αυτή η «βόμβα» εξουδετερώθηκε με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Εμπιστοσύνη των Αγορών: Η χρήση μιας «αναγνωριστικής απόφασης» από το Λονδίνο (που θεωρείται η Μέκκα του διεθνούς χρηματοοικονομικού δικαίου) δείχνει ότι η Ελλάδα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και νομική συνέπεια. Αυτό ενισχύει την εικόνα της χώρας ως αξιόπιστου εκδότη ομολόγων. Αποφυγή δικαστικού «μαρτυρίου»: Με την έκδοση μιας ενιαίας απόφασης, ο ΟΔΔΗΧ απέφυγε δεκάδες μεμονωμένες αγωγές από funds σε διάφορα δικαστήρια, οι οποίες θα μπορούσαν να σέρνονται για χρόνια, δημιουργώντας κακό κλίμα στις αγορές.

Σε μια περίοδο που η χώρα πασχίζει να διατηρήσει τη δημοσιονομική της σταθερότητα, η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της υπόθεσης αποτελεί ένα σημαντικό «δώρο» για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το «Ποντίκι» σημειώνει ότι η στρατηγική του ΟΔΔΗΧ να προλάβει τους κερδοσκόπους ζητώντας ο ίδιος τη δικαστική κρίση, αποδείχθηκε ματ σε μια πολύπλοκη παρτίδα σκάκι. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον ο «εύκολος στόχος» των δικαστικών διεκδικήσεων του παρελθόντος.

