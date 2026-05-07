Δικαστική «τάπα» στους κερδοσκόπους: Η μεγάλη νίκη του ΟΔΔΗΧ στο Λονδίνο και το τέλος των τίτλων-φαντασμάτων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια εξαιρετικά σημαντική δικαστική και οικονομική νίκη για το ελληνικό δημόσιο σφραγίστηκε στις αίθουσες του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) κατάφερε να θωρακίσει πλήρως την απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας να «κλείσει» οριστικά μια από τις πιο σύνθετες και αμφιλεγόμενες εκκρεμότητες που άφησε πίσω της η αναδιάρθρωση του χρέους το 2012 (PSI): τους τίτλους που ήταν συνδεδεμένοι με το ΑΕΠ.
Για να κατανοήσουμε τη σημασία της απόφασης του δικαστή κ. Bright, πρέπει να γυρίσουμε στο 2012. Τότε, στο πλαίσιο του «κουρέματος» του χρέους, η Ελλάδα εξέδωσε τίτλους συνολικού ονομαστικού ύψους άνω των 62 δισ. ευρώ. Αυτά τα εργαλεία δεν ήταν κλασικά ομόλογα, αλλά «υποσχέσεις» πληρωμής προς τους δανειστές, οι οποίες θα ενεργοποιούνταν μόνο αν η ελληνική οικονομία αναπτυσσόταν με ρυθμούς πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Ήταν η μεγαλύτερη σειρά τίτλων αυτού του είδους που εκδόθηκε ποτέ από κράτος. Ωστόσο, καθώς η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει, αυτοί οι τίτλοι έγιναν «πονοκέφαλος» για τον ΟΔΔΗΧ, καθώς δημιουργούσαν μια αβεβαιότητα για μελλοντικές πληρωμές δισεκατομμυρίων.
Η σύγκρουση ξέσπασε όταν η Ελλάδα αποφάσισε να ασκήσει το συμβατικό της δικαίωμα και να επαναγοράσει αυτούς τους τίτλους, ώστε να τους ακυρώσει και να απαλλαγεί από τη μελλοντική δέσμευση. Ορισμένοι επενδυτές –κυρίως hedge funds που ειδικεύονται σε τέτοιου είδους διεκδικήσεις– αμφισβήτησαν τόσο το δικαίωμα επαναγοράς όσο και, κυρίως, την τιμή.
Η Ελλάδα καθόρισε την τιμή εξαγοράς στα 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους, βασιζόμενη στις τιμές της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι επενδυτές ζητούσαν πολύ υψηλότερα τιμήματα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές τιμολόγησης.
Το αγγλικό δικαστήριο, ωστόσο, ήταν καταπέλτης. Επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα κινήθηκε εντός του συμβατικού πλαισίου (όρος 6.1) και ότι η τιμολόγηση μέσω της ΗΔΑΤ ήταν η ορθή και προβλεπόμενη διαδικασία.
Η νίκη αυτή δεν είναι απλώς νομική, αλλά βαθύτατα οικονομική και πολιτική:
Σε μια περίοδο που η χώρα πασχίζει να διατηρήσει τη δημοσιονομική της σταθερότητα, η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της υπόθεσης αποτελεί ένα σημαντικό «δώρο» για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το «Ποντίκι» σημειώνει ότι η στρατηγική του ΟΔΔΗΧ να προλάβει τους κερδοσκόπους ζητώντας ο ίδιος τη δικαστική κρίση, αποδείχθηκε ματ σε μια πολύπλοκη παρτίδα σκάκι. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον ο «εύκολος στόχος» των δικαστικών διεκδικήσεων του παρελθόντος.
Διαβάστε επίσης:
Υποχωρεί το πετρέλαιο, ράλι των αγορών μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν
Brain Gain: Τι είναι τα φορολογικά κίνητρα για όσους επιστρέψουν ακόμα και για εργασία στο δημόσιο
ΤτΕ: «Φρένο» στα περιστατικά απάτης με κάρτες, POS και ATM, σημαντική μείωση το 2025
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.