Εμπορικό Ισοζύγιο: Η «μαύρη τρύπα» των 2,8 δισ. ευρώ και η παραγωγική αποψίλωση της χώρας

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Φεβρουάριο του 2026 κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ελληνική οικονομία, αποκαλύπτοντας μια διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος που αγγίζει το 14,3%.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η χώρα εισάγει όλο και περισσότερα, ενώ η εξαγωγική της ισχύς φθίνει, αντανακλώντας τη βαθιά κρίση στον παραγωγικό ιστό, με αιχμή του δόρατος τον πρωτογενή τομέα.

Η ακτινογραφία της ανισορροπίας

Η σύγκριση των απόλυτων μεγεθών μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2025 και του 2026 αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών φέτος ανήλθε στα 6.711,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο από τα 6.509,4 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 3.919,9 εκατ. ευρώ από τα 4.066,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το έλλειμμα να «ανοίξει» στα 2.791,8 εκατ. ευρώ, μια διαφορά που επιβαρύνει δραματικά το εθνικό ισοζύγιο πληρωμών.

Πρωτογενής Τομέας: Σε ελεύθερη πτώση

Η μείωση των εξαγωγών δεν είναι ένα τυχαίο στατιστικό γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα της παραγωγικής κατάρρευσης. Η ζωική παραγωγή στη χώρα έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές και την ενέργεια, σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση, οδήγησαν σε δραστική μείωση του ζωικού κεφαλαίου.

Οι εκτιμήσεις για την «επόμενη μέρα» στον πρωτογενή τομέα είναι εξαιρετικά ανησυχητικές:

Πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση παραγωγής: Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, η παραγωγή σε κλάδους όπως η γαλακτοκομία και η κρεατοπαραγωγή μπορεί να σημειώσει περαιτέρω κάμψη έως και 10% εντός του 2026.

Εξάρτηση από εισαγωγές: Η αδυναμία κάλυψης της εγχώριας ζήτησης θα αναγκάσει τη χώρα να αυξήσει τις εισαγωγές βασικών αγαθών, γεγονός που θα διευρύνει το εμπορικό έλλειμμα κατά επιπλέον 3-5% στους επόμενους κρίσιμους μήνες.

Κόστος Παραγωγής: Με τις τιμές των λιπασμάτων και των καυσίμων να παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος αναμένεται να αυξηθεί κατά 12-15%, καθιστώντας τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα «απαγορευτικά» για τις διεθνείς αγορές.

Η εικόνα του διμήνου και η προοπτική

Η αρνητική τάση επιβεβαιώνεται και στο σύνολο του πρώτου διμήνου του 2026, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 7,5%. Το συνολικό έλλειμμα για τους δύο πρώτους μήνες του έτους έχει ήδη φτάσει τα 5,64 δισ. ευρώ.

Το συμπέρασμα είναι αμείλικτο: Η Ελλάδα φαίνεται να εγκλωβίζεται σε ένα μοντέλο που ευνοεί την κατανάλωση εισαγόμενων αγαθών, την ώρα που η εγχώρια παραγωγή «αιμορραγεί». Χωρίς μια ριζική αναδιάρθρωση και στήριξη του πρωτογενούς τομέα, το εμπορικό έλλειμμα δεν θα είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά η σφραγίδα μιας οικονομίας που σταματά να παράγει και περιορίζεται στο να καταναλώνει με δανεικά.

