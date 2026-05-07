search
ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 10:22
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

07.05.2026 08:45

Εμπορικό Ισοζύγιο: Η «μαύρη τρύπα» των 2,8 δισ. ευρώ και η παραγωγική αποψίλωση της χώρας

07.05.2026 08:45
dasmoi-tariffs-emporio-234

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Φεβρουάριο του 2026 κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ελληνική οικονομία, αποκαλύπτοντας μια διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος που αγγίζει το 14,3%.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η χώρα εισάγει όλο και περισσότερα, ενώ η εξαγωγική της ισχύς φθίνει, αντανακλώντας τη βαθιά κρίση στον παραγωγικό ιστό, με αιχμή του δόρατος τον πρωτογενή τομέα.

Η ακτινογραφία της ανισορροπίας

Η σύγκριση των απόλυτων μεγεθών μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2025 και του 2026 αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών φέτος ανήλθε στα 6.711,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο από τα 6.509,4 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 3.919,9 εκατ. ευρώ από τα 4.066,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το έλλειμμα να «ανοίξει» στα 2.791,8 εκατ. ευρώ, μια διαφορά που επιβαρύνει δραματικά το εθνικό ισοζύγιο πληρωμών.

Πρωτογενής Τομέας: Σε ελεύθερη πτώση

Η μείωση των εξαγωγών δεν είναι ένα τυχαίο στατιστικό γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα της παραγωγικής κατάρρευσης. Η ζωική παραγωγή στη χώρα έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές και την ενέργεια, σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση, οδήγησαν σε δραστική μείωση του ζωικού κεφαλαίου.

Οι εκτιμήσεις για την «επόμενη μέρα» στον πρωτογενή τομέα είναι εξαιρετικά ανησυχητικές:

  • Πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση παραγωγής: Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, η παραγωγή σε κλάδους όπως η γαλακτοκομία και η κρεατοπαραγωγή μπορεί να σημειώσει περαιτέρω κάμψη έως και 10% εντός του 2026.
  • Εξάρτηση από εισαγωγές: Η αδυναμία κάλυψης της εγχώριας ζήτησης θα αναγκάσει τη χώρα να αυξήσει τις εισαγωγές βασικών αγαθών, γεγονός που θα διευρύνει το εμπορικό έλλειμμα κατά επιπλέον 3-5% στους επόμενους κρίσιμους μήνες.
  • Κόστος Παραγωγής: Με τις τιμές των λιπασμάτων και των καυσίμων να παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος αναμένεται να αυξηθεί κατά 12-15%, καθιστώντας τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα «απαγορευτικά» για τις διεθνείς αγορές.

Η εικόνα του διμήνου και η προοπτική

Η αρνητική τάση επιβεβαιώνεται και στο σύνολο του πρώτου διμήνου του 2026, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 7,5%. Το συνολικό έλλειμμα για τους δύο πρώτους μήνες του έτους έχει ήδη φτάσει τα 5,64 δισ. ευρώ.

Το συμπέρασμα είναι αμείλικτο: Η Ελλάδα φαίνεται να εγκλωβίζεται σε ένα μοντέλο που ευνοεί την κατανάλωση εισαγόμενων αγαθών, την ώρα που η εγχώρια παραγωγή «αιμορραγεί». Χωρίς μια ριζική αναδιάρθρωση και στήριξη του πρωτογενούς τομέα, το εμπορικό έλλειμμα δεν θα είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά η σφραγίδα μιας οικονομίας που σταματά να παράγει και περιορίζεται στο να καταναλώνει με δανεικά.

Διαβάστε επίσης:

Υποχωρεί το πετρέλαιο, ράλι των αγορών μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν

Brain Gain: Τι είναι τα φορολογικά κίνητρα για όσους επιστρέψουν ακόμα και για εργασία στο δημόσιο  

ΤτΕ: «Φρένο» στα περιστατικά απάτης με κάρτες, POS και ATM, σημαντική μείωση το 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KARY NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Εκπομπή στο YouTube από τους υποστηρικτές της – «500.000 Άνθρωποι Ετοιμάζουν Κάτι Μεγάλο»

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Ιράν: Οι κόκκινες γραμμές της Ουάσινγκτον, η αισιοδοξία του Τραμπ και οι επιφυλάξεις της Τεχεράνης

Bonnie-Tyler-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Μπόνι Τάιλερ – Υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση

metlen
BUSINESS

METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού

supermarket
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» πληθωρισμού δείχνουν οι τιμοληψίες της ΕΛΣΤΑΤ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

dendias fotoniata- axrsioglou – kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλεμος τέλος, η γαλάζια ομοβροντία, το μανιφέστο Δένδια, τα φιντάνια του Τσίπρα και το deal με Έφη, η παπανδρεϊκή οργή λόγω Καστανίδη και… Κασιμάτη

kriti dolofonia troxaio thimata – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 - Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 10:22
KARY NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Εκπομπή στο YouTube από τους υποστηρικτές της – «500.000 Άνθρωποι Ετοιμάζουν Κάτι Μεγάλο»

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Ιράν: Οι κόκκινες γραμμές της Ουάσινγκτον, η αισιοδοξία του Τραμπ και οι επιφυλάξεις της Τεχεράνης

Bonnie-Tyler-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Μπόνι Τάιλερ – Υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση

1 / 3