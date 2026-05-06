Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι διεθνείς αγορές κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί προόδου σε μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν ενίσχυσαν την επενδυτική αισιοδοξία.

Οι τιμές του Brent υποχώρησαν περίπου 1,7% κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ανακοίνωση Τραμπ για προσωρινή παύση της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενδείξεων προόδου στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Ράλι στις μετοχές με αιχμή την τεχνολογία

Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών της MSCI σκαρφάλωσε σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ στην Ασία οι αγορές ενισχύθηκαν σημαντικά, με ώθηση από τις τεχνολογικές εταιρείες και το αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi εκτινάχθηκε πάνω από 6%, με τη Samsung Electronics να καταγράφει άλμα 15% και να αγγίζει αποτίμηση 1 τρισ. δολαρίων.

Η θετική εικόνα ενισχύθηκε και από ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, με τις Advanced Micro Devices και Super Micro Computer να ξεπερνούν τις προσδοκίες, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη διάθεση για ρίσκο.

Νομίσματα, ομόλογα και εμπορεύματα

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις προσδοκίες για χαμηλότερο πληθωρισμό, οδηγώντας σε άνοδο των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, με την απόδοση του 30ετούς να υποχωρεί κάτω από το 5%. Παράλληλα, το δολάριο αποδυναμώθηκε έναντι των βασικών νομισμάτων, ενώ το γεν ενισχύθηκε κατά 1%.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός κατέγραψε άνοδο σχεδόν 2%, ενώ το Bitcoin υποχώρησε ελαφρώς.

Οι αγορές «βλέπουν πέρα» από τη γεωπολιτική ένταση

Σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της JPMorgan Chase υπό τον Mislav Matejka, η άνοδος των μετοχών μετά τα χαμηλά της κρίσης με το Ιράν παραμένει σχετικά περιορισμένη, αφήνοντας περιθώρια για ευρύτερη άνοδο ακόμη και με μέτρια θετικές εξελίξεις.

Από την πλευρά του, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade σημείωσε στο Bloomberg:

«Ο συνδυασμός ισχυρών εταιρικών κερδών και σαφούς εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει δώσει στους επενδυτές την αυτοπεποίθηση να αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τα γεωπολιτικά πρωτοσέλιδα».

Παρά την αισιοδοξία, η έλλειψη σαφών λεπτομερειών για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν διατηρεί ένα στοιχείο αβεβαιότητας, με τις αγορές να παραμένουν ευάλωτες σε νέες εξελίξεις.

