Σε ρυθμούς Τραμπ η Αθήνα: Η Γκιλφόιλ προανήγγειλε επίσκεψη του POTUS μέσα στο 2026

Σε ρυθμούς… Τραμπ κινείται από χθες το απόγευμα η Αθήνα, όταν η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επισκεπτόμενη το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επισκεφθεί την Ελλάδα, συνοδεία των υπουργών Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, μέσα στο 2026.

Μάλιστα, η πιθανή παρουσία των δύο υπουργών επέτρεψε να εικάζεται ότι η επίσκεψη Τραμπ – αν τελικά πραγματοποιηθεί – θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται εκτός απροόπτου να μεταβεί στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 7 και 8 Ιουλίου, οπότε η πιθανή άφιξή του στην Αθήνα προσδιορίζεται γύρω από αυτές τις ημερομηνίες.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση δήλωσε άγνοια για πιθανή επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν – επ’ αφορμή των δημοσιευμάτων – ότι δεν έχει γίνει ακόμα κάτι γνωστό και ότι αν υπάρξει οτιδήποτε θα ακολουθήσει και σχετική ενημέρωση, αν και πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τον περασμένο Φεβρουάριο η Κ. Γκιλφόιλ είχε αναφερθεί ξανά σε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα, λέγοντας ότι «θα είναι απίστευτη τιμή για την χώρα».

Προβληματισμός

Η αλήθεια είναι ότι η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024 είχε προκαλέσει προβληματισμό στην Αθήνα, η οποία δεν έκρυψε την προτίμησή της αρχικά στον Τζο Μπάιντεν και στη συνέχεια στην Κάμαλα Χάρις. Μάλιστα, κατά τους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο – και παρά την προσωπική φιλία του προέδρου των ΗΠΑ με διάφορους «παίκτες» της ομογένειας – η αίσθηση που υπήρχε ήταν ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με τον «πλανητάρχη» θα ήταν, για να το πούμε κομψά, δύσκολοι.

Βέβαια, η Ελλάδα είχε ήδη ανανεώσει – στο διηνεκές, μάλιστα – τη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ενώ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που είχαν συνεργαστεί με τον Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του, όταν και τον είχε επισκεφθεί στον Λευκό Οίκο, και κατά πληροφορίες, έχει καλό rapport μαζί του. Παράλληλα, η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που τηρούσε τον όρο του 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, καθώς ο Τραμπ δεν έκρυβε ότι θεωρούσε πως η Ευρώπη εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ για την άμυνά της.

Ο ρόλος της Γκιλφόιλ

Ωστόσο, τα πράγματα μπήκαν σε… θετική τροχιά από τη στιγμή που η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφθασε στην Αθήνα: η πρέσβειρα των ΗΠΑ εμφανίστηκε «διαβασμένη», αλλά και διατεθειμένη να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας να αποκτήσουν εκ νέου θέρμη και να αναβαθμιστούν έτι περαιτέρω. Ταυτόχρονα, φάνηκε πρόθυμη να αποδείξει ότι έχει άμεση πρόσβαση στον Λευκό Οίκο και τον ίδιο τον πρόεδρο, κάτι που φαίνεται ότι επιτάχυνε τα πράγματα.

Ιδιαίτερα κρίσιμη για την αναβάθμιση των σχέσεων Ουάσινγκτον – Αθήνας ήταν η 6η Σύμπραξη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στην οποία συμμετείχαν δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του Τραμπ, ο υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ. Η συναντίληψη ΗΠΑ και Ελλάδας σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια, οι συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Chevron και η ExxonMobil για έρευνες για υδρογονάνθρακες, αλλά και ο ρόλος που η Αθήνα επιδιώκει να παίξει, ως ενεργειακό hub στην ανατολική Μεσόγειο, κάτι που ταιριάζει με τις προθέσεις της Ουάσινγκτον, φαίνεται ότι «έσπασαν τον πάγο» και βελτίωσαν ακόμα περισσότερο τις διαθέσεις του Τραμπ.

Παράλληλα, φαίνεται ότι προχωρούν κι άλλα σχέδια στη χώρα, τα οποία σχετίζονται με αμερικανικά συμφέροντα και επενδύσεις, όπως η αναβάθμιση του λιμανιού της Ελευσίνας – αν και η Αθήνα ξεκαθάρισε εξ αρχής ότι θα τιμήσει στο έπακρο τη συμφωνία με την Κίνα και την COSCO για το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, θέμα που φαίνεται ότι οι Αμερικανοί είχαν ανακινήσει εκ νέου, καθώς το Πεκίνο είναι ο μεγάλος στρατηγικός αντίπαλος της Ουάσινγκτον.

Το Ιράν και το ΝΑΤΟ

Εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, θέλοντας να δείξουν τη βελτίωση των σχέσεων με τον Λευκό Οίκο, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος είναι εξαγριωμένος με ισχυρούς συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ (Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία) για την άρνησή τους να συμμετάσχουν στις επιθέσεις στο Ιράν ή να παράσχουν βοήθεια στις αμερικανικές δυνάμεις, εντούτοις από την οργή του εξαιρεί την Ελλάδα, η οποία π.χ. παρείχε «στέγη» στη βάση της Σούδας στο υπερ-αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, τόσο κατά το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, όσο και όταν έφυγε από την περιοχή, «τραυματισμένο» από πυρκαγιά.

Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες που έλαβε πρόσκληση από τον ίδιο τον Τραμπ ώστε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του για τη Γάζα, με την Αθήνα να κρατά προσεκτική στάση, αν και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα αρνηθεί να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις για την ειρήνευση και σταθεροποίηση του παλαιστινιακού θύλακα, αν και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Επίσης, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι τόσο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και άλλα κυβερνητικά στελέχη, μιλούν σχετικά συχνά στο Breitbart, ένα διαδικτυακό ΜΜΕ που αποτελεί μια από τις βασικές πηγές ενημέρωσης του Τραμπ και ιδεολογικά εντάσσεται στο κίνημα MAGA.

