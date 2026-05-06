Χαβιέ Μπαρδέμ: Αποθεώνει την Πενέλοπε Κρουζ – «Είναι απίστευτα όμορφη – Είμαι ευλογημένος που είμαι μαζί της» (Video)

Την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ, εξέφρασε ο Χαβιέ Μπαρδέμ ο οποίος 15 χρόνια μετά τον γάμο τους, δηλώνει ερωτευμένος και γοητευμένος από την ομορφιά της!

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Ισπανός ηθοποιός τόνισε ότι νιώθει τυχερός που τη γνώρισε και που είναι γυναίκα του:

«Αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος στη ζωή με αυτή τη γυναίκα. Πάνω απ’ όλα, είναι απίστευτα γαμ@@@@α όμορφη!. Όταν τη βλέπω να φωτογραφίζεται σε περιοδικά, λέω: “Είναι αυτή η γυναίκα μου; Θεέ μου είναι; Πρέπει να είναι!”» είπε, χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον θαυμασμό του.

Javier Bardem calls his wife Penélope Cruz “amazingly f*cking beautiful”: “When I see her being photographed in magazines, I go, ‘Is that my wife? Jesus, is it? It must be!’”



"She's a woman I'm so blessed by having had the chance to be at the same time, in the same place, in… — Variety (@Variety) May 5, 2026

«Είναι σημαντικό να σέβεσαι και να στηρίζεις τον σύντροφό σου, αλλά και να θαυμάζεις αυτόν τον άνθρωπο γι’ αυτό που είναι και για όσα κάνει. Είναι ένας καταπληκτικός, όμορφος και καλός άνθρωπος. «Ο τρόπος που σχετίζεται με την οικογένειά της, με τους φίλους της, με τα παιδιά μας, με εμένα, με τον εαυτό της… Έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν έχω δει ούτε ίχνος κακίας μέσα της» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón» και παντρεύτηκε το 2010. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Λέο και τη Λούνα.

